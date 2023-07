Mieke Docx: “In derde deel seizoen moet er nog iets bij”

Mieke Docx, de 27-jarige renster van Lotto Dstny Ladies, rijdt deze week de Belgisch-Nederlandse vijfdaagse Baloise Ladies Tour. Daarna gaat ze voor het eerst op hoogtestage. Met de ploegmaats Fauve Bastiaenssen en Wilma Aintila trekt ze naar Andorra.

Net voor een break van drie tot vier weken is het tijd om het seizoen te evalueren. “Ik was heel goed begonnen: negende in Le Samyn en ook niet slecht in Nokere Koerse. Nadien ging het door rugproblemen snel bergaf. In de Ronde van Normandië kon ik bergop geen kracht meer zetten. Door stress, de opeenvolging van wedstrijden, het slechte weer? Geen idee. Een maand lang werd ik door de kinesist intensief behandeld.”

Haar tiende plaats op het BK in Izegem en dertiende in de 2-Districtenpijl Ekeren-Deurne tonen dat het beter gaat. “Ik heb weer een goed gevoel te pakken. In de eindsprint van het BK trokken we met twee ploegmaats de kaart van Katrijn De Clercq, maar in de hectiek geraakten we elkaar wat kwijt.” De Oost-Vlaamse werd zesde en pakte een medaille bij de beloften.

Rushestrui

“Wat mij betreft moet er dit seizoen zeker nog iets bijkomen”, geeft ze toe. “In het najaar staan enkele wedstrijden op de kalender die me een beetje moeten liggen: onder meer Kortrijk Koerse, Isbergues en Fourmies. Dat zijn UCI-koersen die meestal uitdraaien op een sprint met een uitgedunde groep. Ik wil zeker nog een paar resultaten rijden zoals in Le Samyn.”

Docx draagt in de SKM Ladies Cup de rushestrui. Drie van de vijf proeven zijn achter de rug. Op 15 augustus staat de Grote Prijs Yvonne Reynders op het menu, op 3 september wordt in Aartselaar de finale gereden. “Voor de eindzege wordt Kelly Druyts een taaie opponente.”

(HF)