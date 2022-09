Michiel Lambrecht (19) rijdt voor het eerst Herfstcriterium in Oostrozebeke: “Als kind wenste ik al om ooit zelf mee te doen”

Het traditionele Herfstcriterium van Oostrozebeke ziet er dit jaar wat anders uit. De organisatoren maken er een dagvullend programma van. Naast de wedstrijd voor profs is er voor het eerst ook een criterium voor vrouwen.

Intussen is het vorige Herfstcriterium al drie jaar geleden. Toen hadden de organisatoren bijzonder veel geluk met de komst van Remco Evenepoel. Voor de editie van maandag 3 oktober is het iets moeilijker om namen te strikken. “Mijn vader zegt er niet zo veel over”, beweert eerstejaarsbelofte Michiel Lambrecht. “Behalve dat het niet makkelijk is omdat heel wat ploegen nog op zoek zijn naar UCI-punten om het behoud in de World Tour veilig te stellen”, vertelt hij.

Die ploegen zien hun renners liever niet in een criterium. De 19-jarige Michiel Lambrecht krijgt van z’n vader wel een startbewijs. In het shirt van het Bingoal-Pauwels Sauces WB Development Team rijdt hij deze week de Tour de l’Isard. De Franse rittenkoers eindigt zondag. Na de aankomst spoedt Lambrecht zich naar huis om voor het eerst het Herfstcriterium te rijden.

“Omdat iemand uit de omkadering van onze opleidingsploeg op maandag op z’n werk wordt verwacht komen we na de slotrit meteen naar huis”, weet Lambrecht. “Ik zal zondag op maandag pas een gat in de nacht thuis zijn, maar ik krijg maandagvoormiddag wat tijd om een beetje slaap in te halen. Ik kijk ernaar uit om voor het eerst mee te doen. Als kind ging ik altijd kijken naar het Herfstcriterium. Toen al met de vurige wens om ooit zelf mee te doen. Maandag zal dat lukken. Voor mijn fans is het één van de weinige kansen om mij in eigen buurt aan het werk te zien. Dit seizoen koerste ik vooral in het buitenland. En als ik dan toch in België koerste, was dat meestal een heel eind van Oostrozebeke.”

Goeie coureur

Lambrecht, die na het Herfstcriterium ook nog Parijs-Tours voor beloften rijdt, hoopt maandag even in de buurt van Yves Lampaert te kunnen fietsen. “Als ik met iemand op de foto wil, dan met Yves Lampaert”, lacht de jonge kerel. “Ik ken hem een beetje. Bovendien is hij een goeie coureur.”

Iets wat Michiel Lambrecht, die ook in 2023 de kleuren van de Waalse opleidingsploeg zal verdedigen, hoopt te worden. “Ik ben tevreden over mijn eerste seizoen bij de beloften”, besluit hij. “In juni koerste ik drie weken in Italië. In de wedstrijden die nadien kwamen heb ik gevoeld dat ik een stapje vooruit had gezet. Zo heb ik de finale van Omloop Het Nieuwsblad kunnen rijden (11de, red.). Koersen met korte hellingen, wat draaien en keren, die liggen me.”

Maandag 3 oktober in Oostrozebeke: Herfstcriterium voor vrouwen (11 uur) en profs (15.30 uur).