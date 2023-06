Michelle Dheedene: “Het gaat nog niet zoals gepland”

Het is voorlopig niet het seizoen van Michelle Dheedene (17). De renster van Van Moer Logistics Cycling Team kan haar goede benen niet vinden, maar daar is een logische verklaring voor. Ze hoopt het tij evenwel snel te keren. Michelle Dheedene kon dit seizoen nog geen enkele keer het zegegebaar maken. Ook verscheidene knappe ereplaatsen behoorden nog niet tot de mogelijkheden. “Voorlopig kan ik mijn eigen verwachtingen niet inlossen”, aldus de renster uit Hulste. “Ik kamp al een tijdje met zware benen en daarom heb ik bloed laten trekken. Ik had zowel een tekort aan ijzer als een tekort aan Vitamine D. Dat is misschien de hoofdreden waarom het wat minder gaat. Momenteel heb ik examens en focus ik me daarop. De fiets is wat naar het achterplan verdwenen, maar na de examens ga ik opnieuw langere trainingen inlassen. Ik hoop dat ik mij kan herpakken en er toch nog een mooi seizoen van kan maken.” Het eerstvolgende doel van Dheedene is de testtijdrit in Borlo. “Het werk tegen de klok is mijn favoriete discipline. Vorig jaar veroverde ik zilver op het BK tijdrijden en daar heb ik ontdekt dat het tijdrijden iets is dat ik graag doe. Blijkbaar ben ik er ook best goed in. Aan mijn explosiviteit is er nog wat werk. De meeste wedstrijden bij de meisjes draaien uit op een massasprint en over snelle benen beschik ik niet. Dat is jammer, want zo is het aartsmoeilijk om een uitstekend resultaat neer te zetten.” Wout van Aert en Lotte Kopecky zijn twee toppers waar Dheedene naar opkijkt. “Lotte is echt ijzersterk. Wat zij de laatste jaren allemaal gewonnen heeft, is bijna onwezenlijk. Ze is evenwel niet de reden waarom ik de fietsmicrobe te pakken kreeg. Mijn papa heeft altijd gekoerst en ik ging vaak mee met hem op pad.” (IVDA)