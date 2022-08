Merel Vandevelde is WestSprinter van de week: “Ik rij op de weg als voorbereiding op het veldritseizoen”

Merel Vandevelde kroonde zich tot provinciaal kampioene bij de nieuwelingen. De Otegemse hield Nanoi Van Wettere en Jilke Michielsen af.

1. Ben jij de verdiende WestSprinter van de week?

“Ik was door het dolle heen toen ik hoorde dat ik West-Vlaams nieuwelingenkampioene was. Ik had het niet verwacht en daarom is deze titel extra speciaal.”

2. Wie zal volgens jou dit seizoen WestSprint winnen?

“Ik heb van WestSprint geen doel gemaakt, want ik rij op de weg als voorbereiding op het veldritseizoen. Ik vind de cross uitdagender dan de weg.”

3. Met welke wielrenner zou je wel eens op date willen?

“Ik vind Wout van Aert fenomenaal. Mijn idool is evenwel Evie Richards. Zij is zowel op als naast de fiets een fantastische vrouw.”