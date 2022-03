Maxime Farazijn combineert nu koers met job

Maxime Farazijn (27) verdedigt dit seizoen de kleuren van Decock-Van Eyck-Van Mossel-Devos-Capoen. De zoon van ex-prof Peter Farazijn combineert het wielrennen met een job als assistent-griffier aan de arbeidsrechtbank in Brugge.

Eind 2018 werd het contact van Maxime Farazijn niet verlengd bij Sport Vlaanderen-Baloise en koos hij voor een avontuur bij het Franse team Villeneuve St-Germain. Toen ook die samenwerking stopte, tekende hij bij Duinkerke en bleef hij daar twee jaar.

Assistent-griffier

Dit seizoen rijdt hij voor de West-Vlaamse amateurploeg Decock-Van Eyck-Devos-Capoen. “Ik had zowel een Franse als Belgische licentie toen ik in Franse loondienst reed”, opent de Vlamertingenaar het gesprek. “Zo kon ik toch het Belgisch kampioenschap betwisten en kermiskoersen rijden. Dus eigenlijk had ik al drie jaar het statuut van eliterenner zonder contract.”

“Ik combineerde het wielrennen met een deeltijdse job als arbeider bij de Ieperse fietsenhandel Minne Sport, maar ik heb nieuw werk gevonden. Tegenwoordig ben ik actief als assistent-griffier aan de arbeidsrechtbank in Brugge. Mijn job krijgt voorrang, maar ik kan de koers niet loslaten. Het is een fantastische hobby.”

Ambitieus

Farazijn mag dan geen beroepsrenner meer zijn, toch traint hij nog altijd keihard. “Dat is ook nodig wil je een rol van betekenis spelen. Ik ben nog altijd ambitieus. Als je niet traint, kan je niet mee. Ik wil dit seizoen enkele mooie uitslagen behalen, maar de druk is niet meer zo groot.”

“Tuurlijk is het ergens jammer dat ik geen prof meer ben, maar ik heb om mijn 27ste heel Europa bijna gezien”, weet Maxime. “Je bent altijd weg van huis. Nu ik ook een dochtertje van negen maanden oud heb, weet ik wat belangrijk is in het leven. Ik kan haar nu zien opgroeien. Mijn kijk op het leven is veranderd sinds ik papa ben.” (IVDA)