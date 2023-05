Maxim Delrue moet langs de zijlijn toekijken na val: “Ik hoop stiekem nog op overwinning”

Maxim Delrue is een tijdje buiten strijd, door een zware val in Le Gislard in Frankrijk liep hij heel wat averij op. Hij was nochtans goed aan het seizoen begonnen, maar rekent erop dat er in de tweede helft van het seizoen nog wel wat moois te wachten staat.

Maxim opende het seizoen heel goed met diverse ereplaatsen, waaronder een tweede plaats in Templeuve en een vierde stek in de Omloop van het Waasland in Kemzeke. Ook in de zware Kattekoers – ook wel Gent-Wevelgem voor beloften – kon de pion van Basso Team Flanders een verdienstelijke 29ste plaats in de wacht slepen. “Alles ging goed, tot ik drie weekends op rij lek begon te rijden. En twee weken geleden, in de tweedaagse Le Gislard in Normandië, ging het echt mis. Op zaterdag was er nog geen vuiltje aan de lucht, maar in de zondagrit kwam ik zwaar ten val in de afdaling. Twee renners voor mij haakten in elkaar en ik kon ze niet meer ontwijken”, aldus Maxim. Een val aan 65 km/u zo blijkt achteraf, dat kan bijna niet anders dan veel averij opleveren. “Het verdict is inderdaad niet mals: twee gebroken polsen, een gebroken elleboog, neus en oogkas. Het is nu een tweetal weken geleden en sinds enkele dagen kan ik weer lichtjes trainen. Op de rollen, uiteraard, want ik kan nog niet echt steunen op mijn armen. Hoogstwaarschijnlijk ben ik tot eind mei buiten strijd. Heel jammer, maar ik troost me met de gedachte dat het seizoen nog lang is. Er is nog een Belgisch kampioenschap, in de zomer zijn er nog rondes… Ik weet dat het heel moeilijk is om nu echt ambities uit te spreken, maar stiekem hoop ik toch wel tegen het einde van het seizoen een overwinning beet te hebben”, aldus de tweedejaarsbelofte. (RRK)