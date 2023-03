Maxim Delrue blijft progressie boeken: “Na wisselvallig seizoen, nu toch al veelbelovend”

Vorig jaar liep het seizoen van Maxim Delrue uit Harelbeke niet meteen van een leien dakje, maar dit jaar is hij alvast goed gestart. In slechts een viertal weken heeft hij al een paar ereplaatsen beet en hij hoopt uiteraard op dat elan verder te kunnen gaan.

“In de eerste koers van het seizoen, Brussel-Opwijk, was het pelotongevoel nog wat zoek, waardoor ik niet op de goede plaats zat toen het begon te scheuren. Gelukkig kon ik dat de week erna, in Sint-Maria-Lierde, al wat rechtzetten door constant in de aanval te gaan”, begint Maxim zijn verhaal.

Op de eerste ereplaats was het nog enkele dagen wachten tot in Templeuve, waar hij enkel de Noor Arnes moest laten voorgaan. Wat later was het nog eens prijs: vierde in de Omloop van het Waasland in Kemzeke. “Ik kan zeker niet klagen. Zo wisselvallig als het vorig seizoen liep – meestal door ziekte – zo veelbelovend zijn de eerste wedstrijden van 2023. Nu hopen dat ik op dat elan kan verdergaan. Ik voel dat er nog steeds progressie in zit en dat is altijd een goed teken.” Zoals het nu gaat, is het niet onlogisch dat de Harelbekenaar hoopt op een overwinning, al dan niet in een grote koers.

Kattekoers

Dit weekend zal de renner van Basso Team Flanders opnieuw op hoog niveau aan de slag gaan, al ligt nog niet honderd procent vast waar exact. “Zaterdag is er de Wim Hendriks Trofee in Koewacht, een wedstrijd van de U23 Road Series. Op zondag staat de Kattekoers in Ieper – aka Gent-Wevelgem voor beloften – op de kalender. Het kan zijn dat ik een dubbel rijd, het kan ook zijn dat ik er slechts één van rijd, dat moet nog afgesproken worden tussen de ploeg en m’n trainer. Van die twee koersen ligt de Kattekoers me op zich het best, dus deze geniet alvast mijn voorkeur”, verduidelijkt hij.

De tweedejaarsbelofte kan op dit moment al zijn pijlen op het wielrennen richten, zijn studies zijn afgerond. Ondertussen heeft hij ook al heel wat wedstrijden op de teller. “Ik koers al sinds de 11-jarige miniemen en wou eigenlijk altijd veldrijder worden. Daarmee begon ik in de winter bij de LRC te crossen en zag ik de weg gewoon als training. Dat bleek ik echter nog toffer te vinden en daarmee heb ik me ‘omgeschoold’ tot wegrenner”, besluit Maxim. (RR)