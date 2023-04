Matthis Moyaert zet stap van basket naar de koers: “Eerste volledig seizoen”

Zesde op paasmaandag in Ruiselede: tot nu toe de beste uitslag van Matthis Moyaert, tweedejaarsnieuweling bij Jonge Renners Roeselare. In de koers is hij op ontdekkingstocht want hij begon eind vorig jaar te koersen.

“Voordien speelde ik bij Wytewa Roeselare basketbal”, verduidelijkt de tiener uit Lichtervelde. “Een topper was ik niet, maar ik trok met mijn 1,75m mijn plan en kreeg veel speelminuten. In het tweede jaar aan het VTI in Torhout zat Briek Plasman in mijn klas. Toen ging ik al eens met hem fietsen. Eind vorig jaar kreeg ik een nieuwe koersfiets. Met een promovergunning bij Cycling Vlaanderen heb ik nog vier wedstrijden gereden. Omdat ik het leuk vond ben ik blijven koersen.”

Dus is Matthis Moyaert aan zijn eerste volwaardig wielerseizoen bezig. Door de ploegleiding van Jonge Renners Roeselare werd hij al eens geselecteerd voor een interclub. In Boezinge reed hij Gent-Wevelgem en bolde hij als 32ste over de aankomstlijn. “Daar heb ik vooral in dienst gereden”, benadrukt Moyaert. “In wedstrijden van de Beker van België kunnen slechts twee renners per ploeg punten sprokkelen. Briek Plasman en Jasper Verbrugge zijn onze kopmannen. Voor hen heb ik geprobeerd wat gaatjes te dichten.”

Topcompetitiedebuut

Met succes want JR Roeselare pakte in Boezinge de vijfde plaats in het ploegenklassement. Komende zondag waagt Matthis Moyaert zich aan een andere opdracht. Hij trekt naar Vezin waar een Topcompetitieproef wordt gereden. In dit plaatsje in de regio Namen zal moeten worden geklommen.

“Ik denk dat ik een beetje kan klimmen, maar ik verwacht niet dat ik daar mijn beste uitslag rijd”, blikt de student elektromechanica vooruit. “Daarna is het uitkijken naar het provinciaal kampioenschap in De Panne. Ploegmaat Briek Plasman is titelverdediger. Met de ploeg proberen we hem aan een nieuwe West-Vlaamse titel te helpen.”

Podium

Dat PK staat op 6 mei op de kalender. Matthis Moyaert moet zich niet overal wegcijferen voor een ploegmaat. “Ik hoop dit seizoen één keer het podium te halen”, formuleert hij een realistische ambitie.

“Na die zesde plaats eerder deze week in Ruiselede besef ik dat het kan. Net voor Kyano Cottignies zijn beslissende uitval plaatste was ik in de aanval. Op dat moment kon ik niet reageren. Nadien schoof ik mee in de tegenaanval. Iemand viel van heel ver aan. Ik reageerde, maar omdat het ver van de streep was hield ik in waardoor jongens met meer snelheid over mij kwamen.” (HF)