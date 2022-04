Matthé De Leyn: “Ik wil goed zijn op het PK en op het BK”

Tweedejaarsnieuweling Matthé De Leyn wil dit seizoen bevestigen. Vorig jaar veroverde de Oostduinkerkenaar onder meer de provinciale titel in het tijdrijden. Drie weken geleden leek hij een mooie zege te boeken in Edewalle, maar Siebe Bauwens was twee duizendsten van een seconde (!) sneller.

“Het is frustrerend om met zo’n klein verschil te verliezen, maar het is ook mijn eigen schuld”, geeft de tweedejaarsnieuweling uit Oostduinkerke eerlijk toe. “Ik was de sterkste man in koers en voelde me zegezeker. Ik maakte helaas een kapitale fout door te laat aan te gaan. Ik kwam nog naast Siebe, maar geraakte niet meer over hem.”

Als eerstejaarsnieuweling eindigde Matthé De Leyn als zevende in de eindstand van WestSprint. “Ik zit nu nog niet met WestSprint in mijn hoofd, maar als ik goed presteer, zal ik hoog finishen in de eindklassering. Ik denk wel dat de top drie tot de mogelijkheden behoort. De concurrentie zal vooral van Xander Scheldeman komen.”

“Mijn voornaamste doelen zijn het provinciaal kampioenschap op de weg in De Panne en ook het Belgisch kampioenschap op de weg heb ik aangestipt. Makkelijk wordt het niet om daar aan het langste eind te trekken, maar ik wil het zeker proberen. Je moet altijd voor het hoogst haalbare gaan.”

Hoe zou de sympathieke Oostduinkerkenaar zichzelf omschrijven als renner? “Ik ben snel aan de meet, maar om nu te zeggen dat ik een sprinter ben, neen dat niet. Ik maak graag de wedstrijd hard en reken niet enkel op mijn spurt.”

