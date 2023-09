Matteo Toortelboom wil tweede zege

De laatste maand van het seizoen een koers winnen. Altijd leuk! Zeker voor een eerstejaarsnieuweling. Het lukte Matteo Toortelboom (15) in Moorsele. De pion van de Noordzeemeeuw rijdt dit wegseizoen nog vier wedstrijden: Orroir (30/9), Tielt (1/10), Zwevegem (7/10) en Ingooigem (8/10).

Klein verschil

In Moorsele veroverde Matteo Toortelboom een plaatsje in een kopgroep van een tiental renners. In de slotronde kon hij de snelle mannen – onder meer Jasper Verbrugge en Zeno Durie – verrassen. “Ik zette me achteraan de groep en zag dat de sprinters een beetje naar elkaar zaten te kijken”, blikt de jongste zoon van eliterenner Frederik Toortelboom even terug. “Net voor een bocht ging ik aan. Een vriend stopte af. Zo kon ik met klein verschil winnen.”

In z’n eerste seizoen bij de nieuwelingen haalde Matteo Toortelboom tot nog toe bijna vijftien keer de top tien. “In de loop van het jaar zette hij op dat vlak stappen”, glundert papa Frederik. “De eerste weken zagen wij hem altijd in de voorwacht van het peloton koersen. Meestal liet hij zich in de slotronde wat wegdrummen. Intussen probeert hij zich ook diep in de finales vooraan te handhaven.”

In de twee resterende dubbelweekends gaat Matteo Toortelboom op zoek naar een tweede overwinning. Zaterdag waagt hij zich aan een koers in Orroir, aan de Waalse kant van de Kluisberg. “Dit jaar heb ik twee klimkoersen gereden”, vertelt hij. “In Herbeumont haalde ik het einde niet, in Couvin wel. Dat waren twee goeie leermomenten. Volgend jaar proberen we met de Noordzeemeeuw de Beker van België te rijden.”

Strandraces

Tijdens de winter zal Matteo Toortelboom enkele strandraces afwerken. “Vooral om mij op het strand wat te amuseren”, lacht hij. “De Panne, Zeebrugge, De Haan, zowel de Classic als de duorace in Bredene, Middelkerke en het BK.” (HF)