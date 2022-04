Mathias Vanoverberghe koerst het liefst aanvallend: “Afwachten tot laatste is niets voor mij”

Dit weekend staan in onze provincie een aantal West-Vlaamse kampioenschappen op het programma. Niet enkel voor de beloften, want zaterdag strijden de elite zonder contract in Moorsele om de titel. Voor Mathias Vanoverberghe is dat in de thuishaven van zijn club.

De Zwevegemnaar bewees de afgelopen weken alvast dat de vorm goed zit. Afgelopen weekend finishte hij als 13de na een zware wedstrijd in Wortegem-Petegem, waar slechts een dertigtal van de 134 starters de koers uitreden. Hij pakte overigens ook nog de bergprijs mee. Een week eerder haalde hij in Moorslede-Slypskapelle het podium met een derde stek, opnieuw door een aanvallende manier van koersen.

“Ik ben geen renner die blijft wachten tot het laatste. Sprints met een select groepje, dat kan ik aan, maar een echte massasprint laat ik liever aan me voorbijgaan. Vroeger durfde ik me daar wel eens in smijten, maar ik heb meermaals aan den lijve mogen ondervinden dat dat soms echt je leven riskeren is. Dus neen, ik toon me liever al tijdens de koers, en ik hoop dat er op die manier ook wel eens een overwinning uit de bus komt.”

Geen topfavoriet

“Mag dat zaterdag op het PK? Wat mij betreft zeker, maar ik beschouw mezelf zeker niet als topfavoriet. Ik zal gewoon doen wat ik elke week doe: m’n uiterste best. En wat daaruit volgt, dat zien we zaterdag wel”, aldus de elite zonder contract van Wielerteam Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos-Capoen.

(RRK)