Mathias Delameilleure is pas gestart aan zijn seizoen: “In voorjaar heel druk in mijn praktijk”

Pas op 10 juni speldde Mathias Delameilleure (36) voor het eerst dit seizoen een rugnummer op. De eliterenner zonder contract zit aan drie wedstrijden. Hij hoopt in augustus en september de top tien of top vijf in te duiken.

“In het voorjaar 2022 heb ik nog redelijk wat wedstrijden afgewerkt, dit jaar zat dat er niet in”, verduidelijkt Delameilleure, zaakvoerder van Body & Bike. “Tijdens het voorjaar is het altijd heel druk in mijn praktijk. Soms laat mijn agenda op maandagvoormiddag toe om die week 15 uur te trainen, maar tegen de avond kan dat al helemaal in de soep gedraaid zijn.”

Omdat renners die in het weekend tegen de grond gingen willen worden behandeld. “Toen ik zag hoeveel valpartijen er waren, was ik helemaal niet ongelukkig dat ik niet kon koersen door een gebrek aan trainingsarbeid. Nu is het wat minder druk. De wedstrijden die ik reed vielen mee. In Oudenburg kon ik, nadat een groep was ontsnapt, in het peloton toch wat meekoersen. In Ardooie was dat ook het geval.”

Zaterdag trekt de renner van Body & Bike-BMB Boekhouding-The Rock Real Estate naar de kermiskoers in Zerkegem. Volgende week dinsdag rijdt hij het Vedettencriterium in Staden, twee dagen later het criterium op de Konterdam in Oostende. “Ik heb alweer mogen vaststellen dat ze bij de elite zonder contract heel rap rijden. Eigenlijk had ik gedacht dat ik al lang gestopt zou zijn. Onze kindjes worden acht en vijf jaar. Ze zien mij graag koersen. Mats speelt de koers thuis nog eens na. Ik kleef er geen leeftijd op wanneer ik ga stoppen. Fietsen met een doel vind ik nog altijd het leukst. Op vakantie gaat de fiets mee. In augustus en september probeer ik nog eens top tien of top vijf te rijden.” (HF)