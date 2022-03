Marith Vanhove blikt terug op debuut bij de dames elite

Donderdag verschijnt Marith Vanhove (19) aan de start van de Brugge-De Panne, haar eerste WorldTourkoers. De Izegemse eerstejaarsbelofte mag met Parkhotel Valkenburg ook de Scheldeprijs in Schoten rijden.

Een 22ste plaats in de tweede etappe van de Fryslan Tour, een vierdaagse in het Noorden van Nederland, is tot nog toe het beste resultaat van Vanhove. “Mijn gewaarwordingen zijn de eerste koersen nogal uiteenlopend”, geeft de jonge renster toe. “Logisch, want als je net van de junioren overkomt, is alles nieuw. Ik heb al een paar koersen kunnen uitrijden, dat is positief. Tussen de grote kanonnen uit het vrouwenpeloton was dat mijn eerste ambitie. Want voor de start van het seizoen koesterde ik geen al te hoge verwachtingen.”

Pistemeeting in Gent

Misschien probeert Marith Vanhove zondag de kermiskoers in het Oost-Vlaamse Ooike mee te pikken. Die tweede proef van de Ladies Cycling Trophy wordt haar eerste wedstrijd rond de kerktoren. Veel dergelijke koersen zal ze wellicht niet rijden. Want uiteraard blijft ze de weg combineren met de piste. Zo zal ze half april in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent deelnemen aan een internationale meeting.

“Op dinsdag en donderdag zijn er op de piste altijd trainingen voor ons onder leiding van de nieuwe pistecoachen Kenny De Ketele en Tim Carswell”, gaat de studente ergotherapie verder. “Afhankelijk van het wegprogramma pik ik die trainingen mee. Ik ben blij dat ik wedstrijden als Brugge-De Panne en Scheldeprijs mag rijden. Brugge-De Panne is een koers over 160 kilometer. Dat is nog eens 30 kilometer meer dan wat ik tot nog toe afwerkte. Ik weet nu al dat ik in de koers moet denken aan eten en drinken. Dat is helemaal anders dan bij de junioren. Met twee bidons en een gelleke maakte je bij de junioren zonder problemen een wedstrijd rond. Dat volstaat nu helemaal niet meer.”

Nokere uitgereden

Bij Parkhotel Valkenburg, haar Nederlands UCI-team, krijgt Vanhove de tips die nodig zijn om een wedstrijd tot een goed einde te brengen. Dat lukte woensdag alweer. Ze sloot Nokere Koerse als 68ste af. Een tweetal minuten nadat de Nederlandse Lorena Wiebes op de kasseien van Nokereberg Belgisch kampioene Lotte Kopecky en de rest van het eerste peloton uit het wiel kletste. Vanhove bracht opnieuw een wedstrijd met heel wat grote namen tot een goed einde. Enkel diep in de finale moest ze, in een koers die door valpartijen gekenmerkt werd, terrein prijsgeven.

(HF)