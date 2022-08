Mario De Clercq haalt Yorben Lauryssen weer naar cross: “Uit mezelf zou ik die stap zeker niet gezet hebben”

Yorben Lauryssen (20) wordt weer veldrijder. Sedert 1 augustus draagt hij opnieuw de kleuren van Pauwels Sauzen-Bingoal, de veldritploeg van Jurgen Mettepenningen. Momenteel werkt hij in Livigno zijn eerste hoogtestage af.

Met Michael Vanthourenhout en Anton Ferdinande reisde Yorben Lauryssen maandag naar Livigno. De drie crossers verblijven er tot donderdag 25 augustus. Van maandag 29 augustus tot dinsdag 6 september volgt een ploegstage in La Gleize. Twee dagen later rijden de crossers van Pauwels Sauzen-Bingoal de profkermiskoers in Izegem. Ook de Memorial Briek Schotte van dinsdag 13 september staat op de kalender.

“Met mijn nieuwe ploeg heb ik mijn eerste 1.1-wedstrijd gereden”, vertelt Lauryssen. “In Leuven bolde ik 150 kilometer mee. Op de Wijnpers werd dan eens stevig doorgetrokken. Toen zat ik wat te ver en moest ik lossen. In zo’n 1.1 wordt helemaal anders gekoerst dan bij de beloften. In september doe ik nog twee kermiskoersen voor profs, daarna gaat de focus richting cross.”

Twee jaar geleden koos Yorben Lauryssen voor een carrière op de weg. Hij kreeg een kans bij EFC-L&R-Vulsteke en opvolger EFC-L&R-AGS. Het zag ernaar uit dat hij voor volgend jaar geen ploeg zou hebben. Drievoudig wereldkampioen veldrijden Mario De Clercq gooide de reddingsboei. “Had hij niet gebeld zou ik niet teruggekeerd zijn naar de cyclocross”, geeft Lauryssen toe. “Dan had ik, net als vorige winter, een tiental crossen gereden. Puur als voorbereiding op het volgende wegseizoen. Mario De Clercq toont veel vertrouwen. Dat geeft mij een tof gevoel. Hoe mijn programma in het veld er zal uitzien moet ik nog eens bespreken met Mario.”

Talent

Dat Yorben Lauryssen, die nog twee jaar moet studeren, talent heeft bewees hij bij de jeugd. Onder meer door bij de junioren de Koppenbergcross te winnen (2018) en de Superprestigeveldrit in Boom (2019). Op het einde van het seizoen 2019-20 mocht hij ook naar Zwitserland om het WK te rijden (17de).

“Ik moet toegeven dat ik de voorbije twee jaar de cross gemist heb”, beweert Lauryssen. “Op het moment dat de andere jongens in september aan het veldritseizoen startten, begon het bij mij toch wat te kriebelen. Nu zal ik zelf weer aan de start staan. Uit mezelf zou ik deze stap niet gezet hebben. Dankzij de ondersteuning van een echte veldritploeg raakte ik overtuigd.”