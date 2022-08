Margot Vanpachtenbeke gooit hoge ogen in haar maidenseizoen

Margot Vanpachtenbeke blijft blijft boven verwachtingen presteren in haar eerste maidenseizoen. Toptienplaatsen – ook in interclubs – zijn al lang geen uitzondering meer voor haar. Zaterdag staat het provinciaal kampioenschap op het programma. Ze vindt het moeilijk om haar eigen kansen in te schatten, maar zal er zeker haar beste beentje voorzetten.

Het blijft toch een mooi palmares voor een allereerste seizoen: tweede in Geluwe, derde in Burst, vierde in de GP Zottegem-Strijpen, zesde in Dwars door het Hageland… Afgelopen weekend werd de dame elite van KDM Pack Cycling Team nog tweede in het algemene klassement van het driedaagse MtD Ladies Cycling Circuit in Nederland. “Ik mag natuurlijk meer dan tevreden zijn, dit had ik zeker niet durven verwachten over mijn eerste jaar. Enkel vorige week had ik twee mindere koersen op rij, de GP Yvonne Reynders en Konvert Kortrijk Koerse. In beide koersen ging ik tegen het asfalt. Daarom ben ik zeer blij met mijn resultaat in Nederland dit weekend, het was goed voor het moraal. Vrijdag werd ik derde, we waren weg met een groepje van 7. Op zaterdag kon ik naar een vierde plaats sprinten en zondag greep ik net naast de winst in een ontsnapping met acht andere rensters. In het ploegenklassement eindigen we als derde.”

Ambities

Zaterdag staat Margot aan de start van het provinciaal kampioenschap in Hulste. “Mijn ambities? Dat is moeilijk in te schatten, want ik denk dat het wel eens een vreemde koers kan worden, het BK was alleszins zo. Maar ik ga het aanpakken zoals ik elke koers aanpak, want per slot van rekening kan iedereen die start, winnen. Als je het mij vraagt, zijn Saartje Vandenbroucke, Jade Lenaers en Cato Cassiers wel de grootste kanshebbers”, aldus de 23-jarige sportievelinge, die weldra aan de slag gaat als zelfstandig kinesiste. (RRK)