Magalie Ghekiere in voetsporen van zus Justine

Sinds dit seizoen rijdt een tweede Ghekiere in het vrouwenpeloton. Magalie (25), jongere zus van Justine, ruilde triatlon voor wielrennen. De voetsporen drukken van haar zus wordt naar eigen zeggen moeilijk.

“Omdat Justine veel meer talent heeft”, vindt Magalie Ghekiere. “In oktober van vorig jaar besliste ik om te beginnen koersen. Ik kom uit de triatlon. Dat kan ik als ik ouder ben nog altijd doen. Met wielrennen mocht ik niet lang wachten. In het najaar ben ik beginnen trainen. Vorige winter trok ik twee keer op stage. In april reed ik mijn eerste koers, maar haalde ik het einde niet. Een grote ontgoocheling. Had ik daarvoor zoveel getraind, vroeg ik me toen af.”

Die teleurstelling zette ze na een nachtje slapen om in extra energie. Daags na haar debuut in Burst trok ze naar Denderhoutem. Daar haalde ze wel de finish. “Omdat ik niet wist of ik het goed zou doen, was het voor mij een zoektocht”, gaat Ghekiere verder. “Triatlon doe je individueel. Heb je tijdens een wedstrijd een minder moment, dan kan je even vertragen en proberen herstellen. In koers krijg je die kans niet. Ik zag in het eerste deel van het seizoen progressie. In de zomermaanden kreeg dat geen verlengstuk.”

De renster van KDM-Pack kan dat verklaren. “In juli en augustus was de structuur in mijn trainingen weg”, vertelt de juriste. “Ik werk op een advocatenkantoor, maar deed deze zomer een cursus van drie weken voor personal trainer. Een kantoorjob is niet echt mijn ding. Stil zitten is niets voor mij. Nu loop ik stages bij personal trainers. Om wat ervaring op te doen.”

Studies rechten

Niettemin is Magalie Ghekiere, die haar wegseizoen op 3 oktober afsluit met Binche-Chimay-Binche, van plan verder te gaan in de koers. “Ik moet mezelf tijd geven”, beseft ze. “De omstandigheden waarin ik begon, zijn helemaal anders dan toen Justine de stap zette. Zij deed dat in het coronajaar 2020, en had veel tijd om te trainen. Ik startte terwijl ik nog bezig was met mijn studies rechten in Gent.” (HF)