Lyndsay De Vylder herrijst na zware val in Wallonië: “Volgend jaar ook meer finales en uitslagen rijden”

Een grote maand geleden maakte Lindsay De Vylder een kwalijke val op de kasseien van de Tour de Wallonie en zag daardoor het EK op de piste aan zich voorbijgaan. Intussen is de Anzegemnaar hersteld en in vorm. Hij denkt ook al na over volgend jaar, waarin hij het weer wat beter wil doen.

In de Tour de Wallonie zag het er minder goed uit: met een serieus gehavend gebit verdween Lindsay uit de koers. Gelukkig bleek het herstel vlotter te gaan dan gevreesd. Het EK ploegkoers moest hij evenwel laten schieten, al was dat eerder doordat de coaches hun twijfels hadden. “En dat was natuurlijk te begrijpen. Voor een kampioenschap moet je eigenlijk honderd procent in vorm zijn.”

Ondertussen is de renner van Sport Vlaanderen-Baloise weer in vorm. Zo werd hij onlangs twaalfde in de Schaal Sels en dertiende in de Omloop Mandel-Leie-Schelde. Ook in de Tour of Britain was hij goed bezig, met een aantal mooie toptwintigplaatsen, tot de wedstrijd na vijf ritten gestaakt werd naar aanleiding van het overlijden van koningin Elizabeth. “Ik was er wel op uit om eens een ronde van acht dagen te rijden; dat is altijd goed voor de conditie. Het zijn er uiteindelijk vijf geworden, maar ik onthoud vooral het goede gevoel.”

Koolskamp en Gooik

Voor de 27-jarige renner staan er dit seizoen nog twee wedstrijden op het programma: vrijdag het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp, en zondag de Gooikse Pijl. “Gooik zou me in principe het beste moeten liggen: een golvend parcours, maar niet te zwaar. In zo’n koers zou een toptienplaats wel mogelijk moeten zijn. Koolskamp is een ander verhaal: dat wordt bijna gegarandeerd een massasprint, waarvoor nog veel renners fris zullen zijn. Alles hangt dan af van hoe goed je geplaatst zit voor de sprint.”

De Textielprijs in Vichte komende dinsdag staat niet meer op Lindsays kalender, al zou hij daar wel een régional de l’étape zijn. “Het zou inderdaad plezant zijn, maar mijn programma zit al vol genoeg. Eind september krijg ik mijn gebitsimplantaat – nog altijd een overblijfsel van die val in de Tour de Wallonie – en ik wil mijn pistetrainingen niet verwaarlozen.” Hij wil zich goed voorbereiden op het WK piste in oktober.

Dit jaar heeft Lindsay zich in de kijker gereden, volgend jaar wil hij daar graag wat meer uitslagen aan koppelen. “Dat zal nog niet meteen voor de voorjaarsklassiekers zijn, maar eens de ‘kleinere’ profkoersen eraan komen, wil ik toch wat vaker in de finale te zien zijn en dicht eindigen.” (RRK)