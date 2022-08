Ludovic Langbeen (16) is klaar voor een sterk najaar: “Winst? Daar ga ik voor!”

Tweedejaarsnieuweling Ludovic Langbeen hoopt in de West-Vlaanderen Cycling Tour zijn snelle benen uit te kunnen spelen. De 16-jarige Ettelgemnaar heeft in de Franse Provence net een stevige trainingsweek achter de rug.

Het moest eigenlijk een familievakantie worden, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. “Ik heb inderdaad heel veel uren op de fiets gezeten (lacht). We zijn ook één keer de Mont Ventoux opgereden, vanuit Bédoin natuurlijk. Voor de rest hebben we in de streek veel kleine colletjes gedaan. We waren hier al een keer geweest toen ik elf jaar was. Toen reden we twee keer de Ventoux op”, opent Ludovic Langbeen. De dag na zijn terugkeer stond hij gisteren in Bellegem onmiddellijk aan de start van de West-Vlaanderen Cycling Tour. “Ik kijk wel uit naar die vierdaagse, al komt het misschien iets te dicht na de reis. Ik zou heel graag een goed eindklassement en vooral een goed sprintklassement neerzetten. Een trui is altijd mooi. Het parcours heb ik nog niet bekeken, maar voor mij mag het iedere dag een sprint zijn”, lachte de nieuweling drie dagen voor de start.

De renner van Cycling Team Houtland-Westkust pakte recent in Egem al zijn derde podiumplaats van het seizoen. Die nieuwe derde plaats doet uiteraard verlangen naar meer. “Ik zou dit jaar graag toch nog een overwinning pakken. Ook naar de laatste manche van de Marcel Kint Jeugdcup kijk ik uit, want ik sta nu in de top vijf van het klassement. In de wedstrijden van de Topcompetitie heb ik natuurlijk ook nog zin.” Daarna verlegt de tweedejaarsnieuweling zijn focus naar de piste, waar hij vorige winter voor het eerst van proefde. “Ik wil deze keer zeker aan een paar koersen meedoen. Als wegrenner denk ik dat de scratch me wel moet liggen. Misschien ook de puntenkoers, maar dat was vorig jaar nog iets te zwaar.”

Topsportschool

Bij de start van het seizoen noemde Ludovic de proeven voor de Topsportschool zijn grootste doel. “Dat is me net niet gelukt. Ik ben een beetje ontgoocheld, maar besef dat je niet altijd kan winnen. De 500 meter uit stilstaande start ging goed, maar de beeptest heb ik helemaal verpest. Ik heb dat echt heel slecht ingedeeld.” De snelle Ettelgemnaar laat de moed echter niet zakken. “Ik denk wel dat ik volgend jaar nog eens zal meedoen. De proeven zullen als junior nog lastiger zijn, maar zo zal ik kunnen zien of ik evolutie gemaakt heb.” (AC)