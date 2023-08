Lucas Vanooteghem vindt zijn draai in het peloton: “Ik kijk uit naar driedaagse Cycling Tour”

Tweedejaarsnieuweling Lucas Vanooteghem heeft min of meer zijn draai in het peloton gevonden, maar nu staat hij aan de kant met een knieblessure. Hij hoopt weer fit te zijn tegen de West-Vlaanderen Cycling Tour.

“Over mijn seizoen kan ik niet klagen. Vorig jaar verliep het wat moeizaam en mocht ik blij zijn als ik een wedstrijd kon uitrijden, maar nu is dat al min of meer een certitude. Ook de uitslagen beginnen wat te komen. Al in mijn eerste koers van het seizoen, in Staden, werd ik dankzij een goede pelotonsprint tiende.”

De komende weken wil Lucas voor een stek bij de eerste vijf gaan. “In een kermiskoers uiteraard. In interclubs heb ik nog niet zo mijn draai gevonden, maar ik sta wel paraat als ik door mijn club opgeroepen word”, aldus de renner van Wielerploeg De Molenspurters Meulebeke. “Ik mag eind augustus de driedaagse West-Vlaanderen Cycling Tour rijden, met ritten in Bellegem, Stasegem en Rekkem. Mijn eerste ervaring met rittenkoersen, ik kijk er echt naar uit”, zegt de leerling economie-wiskunde aan het College Izegem. Hij zal wel eerst weer in vorm moeten geraken, want nu heeft hij last van een knieblessure. “Ik neem dus eventjes gedwongen rust, met kine. Hopelijk krijg ik snel groen licht om weer te trainen en te koersen.”

Dank aan ploegleiders

“Ik wil nog even mijn allereerste ploegleider Lesley Ameye bedanken. Hij bood me vorig jaar mijn eerste kans om een interclub te rijden – weliswaar zonder succes – maar hij heeft me veel tips gegeven. Dankzij hem ben ik echt volop in het wielrennen gestapt. Maar ook over mijn huidige ploegleiders, Jethro Trappeniers en Mathias Mahieu, heb ik natuurlijk niet te klagen hé.” (RRK)