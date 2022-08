Luca Vierstraete wil ook de testtijdrit Waregem winnen: “Ik heb dit jaar al alle tijdritten gewonnen die er waren”

Luca Vierstraete heeft zich ontpopt tot een echte tijdrijdster. Vorig jaar was winst in Waregem nog ietwat een verrassing, maar intussen twijfelt niemand nog aan haar capaciteiten in het werk tegen de klok. Zondag krijgt ze in Waregem opnieuw de kans om zich te bewijzen in de testtijdrit Memorial Igor Decraene, waar ze vol voor de overwinning gaat.

“Natuurlijk zou ik graag mijn overwinning van vorig jaar herhalen. Waregem is een goed parcours voor mij: bochtjes, langere stukken, enkele knikjes bergop, kortom: veel afwisseling. Mijn voornaamste concurrentes worden hoogstwaarschijnlijk Michelle Dheedene en Ella Heremans. Mocht het dan toch niet lukken om te winnen, dan is dat natuurlijk ook geen drama. Ik heb dit jaar al alle tijdritten mogen winnen die er waren: het provinciaal kampioenschap, de testtijdritten in Poperinge en Borlo én het Belgisch kampioenschap, ik mag mijn seizoen gerust al geslaagd noemen”, aldus de tweedejaarsnieuwelinge.

Wegwedstrijden

Luca mag dan wel een goede tijdrijdster zijn, ook in de wegwedstrijden rijgt ze de ereplaatsen aaneen en in Nieuwpoort wist ze zelfs te winnen. Zaterdag werd ze ook knap zevende op het West-Vlaams kampioenschap, hoewel ze in een scherpe bocht nog tegen het asfalt ging. Zondag reed ze in Zottegem-Erwetegem naar een mooie vijfde stek.

Trapje hoger

Volgend jaar maakt de 16-jarige wielrenster de overstap naar de juniores en heeft daar al meteen heel mooi nieuws over te melden. “Ik mag voor AG Insurance-NXTG (de damesploeg van Patrick Lefevere, red) gaan rijden en mag dus een ‘trapje hoger’ zetten. Ik kijk er echt naar uit om meer grote en buitenlandse koersen te kunnen rijden. Hoe die overstap precies zal verlopen, is moeilijk in te schatten. Ik weet ongeveer wat mijn niveau is op provinciaal en nationaal niveau, maar waar ik sta op internationaal niveau, dat zal ik volgend jaar mogen ontdekken.” Daardoor zal Luca volgend jaar wellicht wat vaker in het buitenland zitten, maar de combinatie met school zal wellicht geen groot probleem worden. “Ik volg les aan de Topsportschool in Gent en denk dat ze daarin wel flexibel zijn”, verduidelijkt ze. (RR)