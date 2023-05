Luca Vierstraete is WestSprinter van de week: “Ik kijk uit naar de Ronde van Vlaanderen”

De 17-jarige Luca Vierstraete kroonde zich afgelopen weekend tot Belgisch juniorenkampioene tijdrijden. In Waregem verwees ze Xaydee Van Sinaey en Anna Vanderaerden naar de dichtste ereplaatsen.

1. Ben jij de verdiende WestSprinter van de week?

“Volgens mij wel. Ik kon volgens de meeste kenners niet verliezen, maar je moet het natuurlijk nog altijd waarmaken. Ik was wat gespannen voor de wedstrijd, want Xaydee Van Sinaey is ook een uitstekend tijdrijdster.”

2. Wie zal volgens jou dit seizoen WestSprint winnen?

“Laerke Expeels staat momenteel tweede in het klassement en wordt ongetwijfeld een geduchte tegenstandster. Naast Laerke hou ik ook mijn ploeggenote Nanoi Van Wettere en Michelle Dheedene in de gaten.”

3. Wat zijn jouw ambities dit seizoen?

“De Ronde van Vlaanderen heb ik met rood aangestipt in mijn agenda. Daarnaast hoop ik geselecteerd te worden voor het EK en het WK. Vooral in het werk tegen de klok mag ik ambities koesteren.” (IVDA)