Luca Vierstraete aan de slag in Gent-Wevelgem: “Het PK en BK zijn twee grote doelen”

Vorig jaar ontpopte Luca Vierstraete uit Heule zich tot een echte tijdrijdster. Daarnaast behaalde ze nog tal van ereplaatsen op de weg en dat heeft voor haar de deuren geopend naar het AG Insurance-Soudal-Quick-Step team, het development team van Soudal-Quick-Step.

Vorig seizoen won Vierstraete zowat elke tijdrit die er op Belgische bodem was voor dames nieuwelingen: de drie testtijdritten in Poperinge, Borlo en Waregem, het provinciale kampioenschap in Ruddervoorde en als klap op de vuurpijl ook nog het Belgische kampioenschap in Gavere. Tussendoor was ze in de wegwedstrijden nauwelijks weg te slaan uit de top tien.

Ondertussen is er natuurlijk een nieuw seizoen gestart, waarin de Heulse een stapje hogerop heeft gezet naar het AG Insurance-Soudal-Quick-Step team. Vorig weekend reed de eerstejaarsjuniore samen met haar team de Piccolo Trofeo Alfredo Binda, een internationale wedstrijd van de Nations Cup in Italië.

Vlak parcours

“Ik finishte als 17de van de 161 deelneemsters, ik had niets beters durven hopen. In De Klijte – twee weken geleden – werd ik al 9de, maar dat was natuurlijk een kermiskoers, geen internationale wedstrijd. Ik ben tevreden dat ik mee kan bij de juniores, aangezien ik nog maar eerstejaars ben. Dit weekend rijd ik met de nationale selectie Gent-Wevelgem, op een plaatselijk parcours in Boezinge. Dat is natuurlijk iets helemaal anders dan in Italië, want in Boezinge is het vlak”, aldus de leerlinge van de Topsportschool Gent.

Tijdritten

Ook dit seizoen wil de 16-jarige sportievelinge zich bewijzen in de tijdritten. “Het PK en BK zijn uiteraard twee grote doelen op m’n programma. Daarnaast probeer ik ook verder te groeien in de wegwedstrijden, bijvoorbeeld op tactisch vlak. Dat daar binnen de ploeg aandacht aan besteed wordt, zal er ongetwijfeld bij helpen”, besluit Luca Vierstraete. (RRK)