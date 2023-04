Luca Vierstraete (16) is topfavoriete op BK tijdrijden: “Na mijn eerste tijdrit wist ik het: tijdrijden ligt me”

Luca Vierstraete (16) is in uitstekende doen. De eerstejaarsjuniore uit Heule werd vorige week zesde in een driedaagse Nations’ Cup-wedstrijd in Nederland. “Nu weet ik dat ik geen stress moet hebben voor het BK.”

Luca Vierstraete maakte vorig seizoen als nieuwelinge al furore. Ze won zowel het provinciaal als het Belgisch kampioenschap tijdrijden, zette de nationale testtijdritten in Poperinge, Borlo en Waregem naar haar hand en werd door Belgian Cycling geselecteerd voor de Europese Jeugdolympiade in het Slowaakse Banska Bystrica, waar ze een elfde plaats in de tijdrit behaalde.

Goed team

Luca kreeg dan ook de kans om vanaf dit jaar deel uit te maken van de juniorenploeg van AG Insurance-Soudal-Quick-Step. “Ik zit in een goed team”, glimlacht de Heulse leerlinge van de Topsportschool in Gent. “Na het Belgisch kampioenschap tijdrijden van vorig jaar in Gavere stuurde de ploeg mij een berichtje met de vraag of ik voor hen wilde uitkomen. Ik ben eens gaan luisteren, maar ik wist eigenlijk al op voorhand dat ik bij dat team wilde rijden. En hopelijk kan ik over enkele jaren ook de overstap naar de echte profploeg maken (met onder meer Ashleigh Moolman, Justine Ghekiere en ploegleidster Jolien D’hoore, red.). Ja, daar heb ik al wel eens aan gedacht. Maar ik ben nog jong. Er is nog tijd.”

Luca is het seizoen alvast in stijl begonnen. Met de nationale ploeg was ze in maart al aan het werk in de Italiaanse Piccolo Trofeo Alfredo Binda, waarin ze 17de werd. In Ruddervoorde-Baliebrugge kroonde ze zich twee weken geleden opnieuw tot West-Vlaams kampioene tijdrijden en vorig weekend behaalde ze een zesde plaats in het eindklassement van de EPZ Omloop van Borsele, een internationale UCI-driedaagse voor dames junioren op Nederlandse bodem. In de openingstijdrit in ’s-Heerenhoek behaalde Vierstraete een vijfde plek. “Daar was ik heel blij, maar daags nadien reed er iemand tegen mijn wiel. Ik kreeg vervolgens een lekke band in een bocht en kwam dan ook ten val. Toch kon ik nog terugkeren in het peloton. Op de slotdag mocht ik in de witte trui van beste jongere van start gaan, aangezien de Britse Cat Ferguson ook leidster in het puntenklassement was. In de gevaarlijke sprint heb ik me niet meer gemoeid. Met mijn zesde plaats in de eindstand en mijn tweede plek in het jongerenklassement kon ik zeker leven. Het was een driedaagse op internationaal niveau. Dat ik daarin zo dicht zou kunnen eindigen, had ik zeker niet verwacht.”

Luca trekt dan ook met veel zelfvertrouwen naar het BK tijdrijden, dat maandag in Waregem plaatsvindt. Een kampioenschap in eigen streek dus voor de Heulse tijdritspecialiste. “In de tijdrit in Nederland eindigde ik als eerste Belgische en dus hoop ik dat ook op het BK te doen. Het parcours verkende ik woensdag met school. Maandag moet ik knallen. Of ik veel stress voor zo’n wedstrijd heb? Toch een beetje, maar nu ik weet dat ik dit niveau haal, heb ik meer rust in mijn hoofd. Xaydee Van Sinaey wordt sowieso een grote concurrente, maar op de tweedejaars die van start gaan heb ik niet echt zicht.”

Vierstraete is aan haar vierde campagne in het wielerpeloton bezig. “Als 14-jarige aspirante reed ik voor de eerste keer in mijn leven een tijdrit. Eigenlijk kwam ik voor de wegrit, maar ik werd wel derde in de tijdrit. Toen besefte ik: hier moet ik mijn focus op leggen. Dat doe ik nu goed, denk ik, samen met mijn trainer op de Topsportschool, Kristof De Baets. We werken echt naar dat tijdrijden toe en het werpt zijn vruchten af. Vooral langere tijdritten liggen me, niet zoals op de EYOF vorig jaar dus.”

Weg en/of piste

Na het BK tijdrijden volgen nog enkele mooie uitdagingen voor Luca Vierstraete. “In mei rijd ik waarschijnlijk ook de Tour du Gévaudan. In de zomer zullen we moeten zien voor welke kampioenschappen ik geselecteerd zal worden. Mijn voorkeur gaat uit naar het EK en WK op de weg, maar als de mensen van de piste mij willen meenemen, zal ik dat zeker doen.”