Luca De Jaeger rekent op mooie tweede seizoenshelft: “Ik moet mijn weg nog wat zoeken”

Het seizoen verloopt op dit moment nog niet super voor tweedejaarsbelofte Luca De Jaeger. Door pech en valpartijen is het nog niet zoals gehoopt, maar hij is ervan overtuigd dat er in de tweede seizoenshelft nog veel mogelijk is.

Een 18de stek in Ichtegem was tot nu toe het beste resultaat voor de pion van Decock-Van Eyck-Van Mossel, maar een echte constante zit er nog niet in. “Het is natuurlijk een samenloop van omstandigheden”, verklaart hij. “Ik heb al redelijk wat materiaalpech gekend. Onlangs raakte ik in de Beker van België nog betrokken bij een valpartij ook… Ik heb zelfs nu nog wat last van mijn knie en pols, maar anderzijds mag het deze weken ook net iets kalmer aan gaan. Ik zit nu volop in de examens – Luca studeert biomedische wetenschappen aan UGent – dus dan hoef ik niet te overdrijven. In principe heb ik hierna drie maanden waarin ik volop kan koersen”, aldus de Avelgemnaar. Als tweedejaarsbelofte heeft hij natuurlijk nog voldoende tijd om te groeien, zeker aangezien hij pas als tweedejaarsnieuweling begon met koersen. “Mijn juniorestijd werd dan volledig onthoofd door corona, waardoor het pas vorig jaar mijn eerste volledige seizoen was. Het is dus niet onlogisch dat ik nog wat mijn weg moet zoeken. Puur op fysiek vlak ben ik volgens mij wel in orde, maar op tactisch vlak bijvoorbeeld, heb ik nog veel bij te leren”, aldus Luca. Profambities heeft hij niet echt, in die zin dat het zeker geen must is. “Als de kans zich zou voordoen, grijp ik ze natuurlijk wel, maar ik zou er zeker niet van ontgoocheld zijn, mocht het niet lukken. Ik ben realistisch: hoeveel worden er prof en hoeveel daarvan breken er echt door? Ben je dan misschien niet beter af met een goede job waarmee je het koersen bij de elite zonder contract kan combineren? Ik koers gewoon graag, dus dan is daar zeker niets mis mee.” (RRK)