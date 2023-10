Luc Courtens wil nog extra topper aantrekken voor zijn wielerteam

Met Kobe Vanoverschelde realiseerde Wielerteam Decock-Van Eyck-Van Mossel-DevosCapoen een eerste toptransfer. Algemeen manager Luc Courtens aast nu op een tweede topper omdat Niels De Rooze (Carbonbike Giordana) en Mathias Vanoverberghe (Philippe Wagner/Bazin) de club verlaten.

De Rooze en Vanoverberghe waren dit seizoen samen goed voor achttien overwinningen. Hun vertrek is dan ook een ferme aderlating voor de ploeg. Ook Jens Vandenbogaerde gaat weg. Hij trekt met Vanoverberghe naar de Belgisch-Franse continentale ploeg Philippe Wagner/Bazin. Ook Ciske Aneca verlaat de Moorseelse club. Lars Van Coppenolle, wereldkampioen Gran Fondo, verlengde net als Koen Demuynck, Sven Noels en West-Vlaams kampioen Emiel Planckaert. Met Tom Plovie en de jongeren Dimi Van Pamel, Kjill Ampoorter en Lowie Degryse realiseerde de club ook enkele inkomende transfers.

“Ik hoop nog een extra topper aan te trekken”, laat Luc Courtens in z’n kaarten kijken. “Mathias Vanoverberghe was het voorbije seizoen veruit de beste West-Vlaming, maar hij tekende een profcontract. Hij toonde mij de papieren, het gaat niet om zo’n deeltijds statuut. Jens Vandenbogaerde gaat met hem mee. Wat Kasper Saver zal doen is nog niet duidelijk. Hij zou graag weer op continentaal niveau koersen.”

Inzake sponsoring deed Courtens de voorbije weken het nodige. Met de drie naamsponsors heeft hij een overeenkomst tot eind 2024. “Nu is Duolar, het bedrijf van renner Gilles Borra, mijn grootste sponsor maar de naam van ons team verandert volgend jaar niet”, verduidelijkt de algemeen manager. “Ook de inbreng van Mannavital wordt groter. We gaan het aantal renners een beetje inkrimpen. Minder kwantiteit, maar niet minder kwaliteit. Momenteel (dinsdag 10 oktober, red.) zitten we aan negentien renners.”

Naast de eerder genoemden hebben ook Maxime Farazijn, Gianni Vanhooren, Jaqomo Wittouck, Jelle Vanachter, Ward Decherf, Ibe Vandromme, Luca De Jaeger, Aiko Muylle, Stijn Moerman en Andreas Deceuninck een overeenkomst voor volgend seizoen. Het is de bedoeling de Beker van België af te werken. (HF)