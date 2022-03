Lowiek Misseeuw, WestSprinter van de Week: “Uttrup Ludwig? Geef mij maar Yves Lampaert!”

Lowiek Misseeuw won afgelopen zaterdag – in Ichtegem – zijn eerste koers in zijn nog prille carrière. De Zedelgemse nieuweling komt uit voor L’Equipe Soigneurs Vélo, een gloednieuwe ploeg. Bram, de vader van Lowiek, is de zaakvoerder van de Zedelgemse fietsenhandel Soigneurs Vélo.

1. Ben jij de verdiende WestSprinter van de week?

“Ik heb een mooie wedstrijd gewonnen, maar ook andere renners hadden deze erkenning verdiend. Ik blijf graag bescheiden en sta met de voetjes op de grond.”

2. Wie zal volgens jou dit seizoen WestSprint winnen?

“Xander Scheldeman. Hij was erg goed in Heestert. Ik vond hem daar enorm indrukwekkend. Het wordt moeilijk om hem te verslaan, maar we zullen het proberen.”

“Net als Alec Segaert en Jelle Vermoote ga ik voor Cecilie Uttrup Ludwig, maar ik zou liever eens afspreken met Yves Lampaert. Hij is mijn idool.”