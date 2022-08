Lowiek Misseeuw kent zijn werkpunten: “Ik koers nog maar een jaar en mis soms koersinzicht”

In Hulste gaat Lowiek Misseeuw zaterdag op zoek naar zijn derde zege van het seizoen. De tweedejaarsnieuweling, in maart winnaar in Ichtegem en in het Franse Halluin, zou graag nog eens de handen in de lucht gooien. Maar: “Koersinzicht ontbreekt soms nog.”

“Nu gaat het weer wat beter; na de klimkoers in Herbeumont begin juli liep het wat minder”, vertelt Misseeuw. “Mijn ijzer stond te laag. Vorige week heb ik de klimkoers in Couvin gereden. Die verliep een stuk beter dan de eerste in Herbeumont. Daar was ik op de eerste klim al gelost. In Couvin was ik meteen mee in de eerste groep en eindigde ik elfde. Door die twee uiteenlopende resultaten weet ik eigenlijk nog niet of ik een beetje bergop kan koersen.”

De Topcompetitiewedstrijd in Jemeppe (25/9) wordt de volgende afspraak met heel wat hoogtemeters. Normaal zal Misseeuw ook de Topcompetitiefinale in Affligem (9/10) afwerken. Vorig weekeinde trok hij naar Zwevegem-Vanneke. Daar raakte hij niet verder dan de veertiende plaats. Nochtans haalde hij de weken voordien in het circuit rond de kerktoren steeds de top tien: vijfde in Dadizele, achtste in Loppem, zevende in Edewalle. “Zondag was ik niet mee met de groep waar ik bij had moeten zijn”, zucht hij. “Ik ben nog maar een goed jaar aan het koersen. Koersdoorzicht ontbreekt soms. Dat moet ik nog leren.”

Naar Waas team

Intussen hakte Misseeuw voor volgend seizoen een knoop door. Bij de overstap naar de junioren ruilt hij het shirt van het eigen l’Equipe Soigneursvélo voor het Wase Van Moer Logistics Cycling Team.

“Bij de nieuwelingen heb je niet echt een ploeg nodig, want je kan via een provinciale selectie heel wat mooie wedstrijden rijden”, verduidelijkt hij. “Eens junior, bestaat die mogelijkheid niet meer. Om grote koersen te kunnen rijden heb je een team nodig. Bij een gesprek met ploegleider Kenny Desaever had ik een heel goed gevoel. Van Moer Logistics rijdt ook een mooi programma. Er waren nog wel wat andere clubs geïnteresseerd. Onder meer Canguru, dat heropstart, en enkele kleinere ploegen. Bij Van Moer Logistics had ik het beste gevoel. Vandaar mijn keuze.”

Net als alle andere jonge renners kan Misseeuw nog een zestal weken op de weg koersen. Deze winter wisselt de student elektro-mechanica de trainingsarbeid af met enkele wedstrijden op het strand. “Want dat doe ik heel graag”, glundert de Zedelgemnaar.