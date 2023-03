Lowiek Misseeuw (16) tweede in Vlamertinge: “Ik heb de voorbije winter minder intensief getraind”

Lowiek Misseeuw (16) is uitstekend aan zijn eerste campagne bij de junioren begonnen. De Zedelgemnaar van Van Moer Logistics Team moest in Vlamertinge alleen een Brit voor zich dulden. “Ik heb een stap vooruitgezet.”

Lowiek Misseeuw begon in de zomer van 2021, als eerstejaarsnieuweling, te koersen. Exact een jaar geleden maakte hij meteen furore door in Ichtegem te winnen. Misseeuw kwam toen uit voor Le Soigneurs Vélo, het team van vader Bram, zaakvoerder van De Fietsenmaker in Zedelgem. “Als individueel renner, waardoor ik bijna alleen kermiskoersen kon rijden.” Misseeuw won nog een tweede keer, in Pittem, en reeg de ereplaatsen aaneen. Afgelopen winter maakte hij de overstap naar Van Moer Logistics Team. “Om interclubs te rijden, was dit een noodzakelijke keuze. Een paar ploegen toonden interesse, maar bij Kenny Desaever had ik meteen een goed gevoel. Het team rijdt een heel mooi programma. De komende weken weet ik nog niet waar ik precies zal kunnen starten, maar ik hoop alleszins op deelname aan de Guido Reybrouck Classic in Damme en Gent-Wevelgem. Ik train vaak in de streek van Damme. Die wedstrijd met tal van kasseistroken zou me goed moeten liggen.” Misseeuw is alvast goed aan zijn seizoen begonnen, want vorig weekend werd hij tweede in Vlamertinge na de Brit Peter Drabble. “In de vierde ronde zijn we met negen man weggereden. Er moesten nog enkele renners lossen, waarna ik op anderhalve kilometer van de meet heb aangevallen. Alleen was dat net iets te vroeg en kon er nog één renner terugkomen. Een Brit. Neen, ik kende hem niet. Maar ik wist wel dat hij de dag ervoor al in Staden had gewonnen. Dat het een goeie renner is, was toen al duidelijk.”

Bij de sterkste renners

De leerling elektromechanica aan het VTI in Torhout merkt dat hij een stap vooruit heeft gezet. “Vorig jaar als nieuweling presteerde ik ook niet slecht, maar nu heb ik echt het gevoel dat ik bij de sterkste renners ben, terwijl ik nochtans met een oudere lichting samen rijd. Deze winter pakte ik het anders aan. Vorig jaar trainde ik iets te zwaar. Toen was ik goed in het begin van het seizoen, maar zakte ik weg. Nu heb ik een bredere basis en hoop ik langer deze conditie te kunnen aanhouden. Marc Hemeryck is mijn trainer.” Door zijn goede resultaten zal Misseeuw logischerwijze in aanmerking komen voor een dichte ereplaats in WestSprint, het regelmatigheidsklassement van deze krant. “Ik houd dat sowieso in mijn achterhoofd, maar eerst ligt mijn focus op de koersen. Ik zou dit jaar graag een wedstrijd winnen en een paar mooie ereplaatsen in UCI-koersen behalen”, besluit de regerende Belgische kampioen in het beachracen.