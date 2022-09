Lowie Degryse met prima juniordebuut: “Hopelijk mag ik La Philippe Gilbert rijden”

Eerstejaarsjunior Lowie Degryse (16) nestelde zich dit seizoen in het kermiscircuit enkele keren in de top tien. In Kanegem realiseerde de pion van CT Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare z’n beste uitslag: tweede na Kenji Coenen.

“Ik ben redelijk tevreden over mijn seizoen tot nog toe, meestal heb ik wat koers kunnen maken”, beweert Lowie Degryse. “De vijf toptienplaatsen die ik haalde zijn het gevolg van meeglippen in ontsnappingen. Bijvoorbeeld in Kanegem waar we met zestien voorop geraakten. In de spurt moest ik de duimen leggen voor Kenji Coenen. Hij is heel snel en wint vaak massaspurten. Die zijn niet aan mij besteed, maar in een klein groepje heb ik wel een behoorlijke spurt.”

Graag klimmen

Het voorbije weekend bleef Degryse, aan het VTI van Roeselare leerling houtbewerking, uit competitie. “Omdat ik dit jaar al redelijk veel koerste”, verduidelijkt hij. “Zondag start ik in Outrijve. Ik hoop dat ik op 8 en 9 oktober La Philippe Gilbert mag rijden. Ik rijd graag bergop. Enkele weken terug deed ik de Ardense Triptiek. De eerste dag ging goed, in de tweede rit kwam ik jammer genoeg ten val. Langere beklimmingen heb ik graag. De selectie voor La Philippe Gilbert moet nog worden gemaakt.”

Degryse stond al aan de start van Nokere Koerse, Tombroek Koerse, de Ardense Triptiek, de interclub in Ingelmunster én het Belgisch kampioenschap in eigen dorp. “Meestal haalde ik het einde van de grotere wedstrijden die ik reed, behalve van het BK”, zucht hij. “Enkele weken eerder was ik in Geluveld zwaar gevallen. Ik ben mijn fiets vier weken kwijt geweest en door de grote schaafwonden die ik opliep, kon ik 2,5 week niet trainen. Ik kreeg te weinig tijd om klaar te zijn voor het kampioenschap. Twee ronden voor het einde werd ik uit koers genomen. Dat was toch wel een tegenvaller.”