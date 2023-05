Louis Nuyens mikt hoog voor kermiskoers in Aalbeke zaterdag

Een week nadat hij in Ruddervoorde-Baliebrugge z’n beste resultaat liet noteren, liep Louis Nuyens een ontgoocheling op. In Adinkerke-De Panne haalde hij het einde van het provinciaal kampioenschap voor eerstejaarsnieuwelingen niet.

“Iets over halfweg zat ik achter een valpartij en kwam ik zelf ook ten val”, blikt Nuyens terug naar vorige zaterdag. “Gelukkig viel ik in het gras langs de kant van de weg. Averij liep ik niet op. Bij die val was mijn schoen wel losgekomen, waardoor ik toch wat tijd verloor. Ik kon nog terugkeren tot bij een groepje, maar dat waren gelosten. Twee ronden van het einde werden wij uit koers genomen omdat onze achterstand op het peloton te groot was geworden. Jammer dat ik mijn kansen niet naar behoren kon verdedigen.”

Nochtans stond de pion van KVC Noordzeemeeuw met gesterkt vertrouwen aan de start van het PK. “De week voordien behaalde ik in Ruddervoorde, in een koers voor eerstejaarsnieuwelingen, de twaalfde plaats”, glundert Nuyens. “Eerder werd ik ook al eens achttiende in een wedstrijd met de tweedejaars. Op het provinciaal kampioenschap ging ik voor een top tien. Het zat er zeker in, want tot die valpartij voelde ik me nog altijd goed.”

Zaterdag trekt Nuyens – ex-Ronde van Vlaanderen-winnaar Nick Nuyens is geen familie – naar de kermiskoers in Aalbeke. Daar is het parcours eerder golvend. “Ik heb liever dat het vlak is zoals in Adinkerke-De Panne”, geeft hij toe. “Mijn ambitie als eerstejaarsnieuweling dit seizoen is in een koers met de tweedejaars eens de eerste tien proberen halen.”

Een realistisch doel van de derdejaarsstudent bedrijfswetenschappen aan Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge, die pas na de coronacrisis begon met koersen. (HF)