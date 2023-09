Louis Keukeleire gaf herexamens even voorrang

Nu de herexamens achter de rug liggen, kan Louis Keukeleire (20), neef van de doorgewinterde prof Jens, weer aan koersen denken. Zaterdag gaat de derdejaarsbelofte van start in Lichtervelde, zondag trekt hij naar Handzame.

Ook al krijgt hij regelmatig tips van Jens, de uniefstudent lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie is nog altijd een groentje in het wielervak. Pas in de loop van vorig jaar begon hij te koersen. “Ik voetbalde bij Varsenare, tot en met de beloften”, verduidelijkt Louis Keukeleire. “Op den duur haalde ik geen voldoening meer uit de trainingen. Vaak ging ik nadien zelfs nog fietsen. Zeker sinds corona haar intrede maakte. Voordien had ik ook wel interesse in wielrennen, maar toen voetbalde ik nog te graag.”

Interclub

Interesses kunnen veranderen. Louis Keukeleire vond onderdak bij het KDM Pack Cycling Team. “Vorig jaar was mijn eerste seizoen”, gaat hij verder. “Ik mocht al snel enkele interclubs rijden. Dat was tof, die gingen niet slecht. In kermiskoersen had ik het vaak een stuk lastiger. Daarin moet veel meer worden opgetrokken, zit het peloton sneller op een lint en moet je al eens een gaatje laten. In een interclub is de groep groter. Iets makkelijker om mij als debutant te handhaven.”

Pechseizoen

De lijn van zijn debuutseizoen snel doortrekken, lukte niet. “De eerste twee maanden van dit jaar had ik veel pech, kende ik een alles behalve ideale voorbereiding en heb ik niet echt kunnen koersen”, zucht Keukeleire. “Het BK ploegentijdrijden begin juli heb ik wel kunnen doen. Dat was mijn eerste tijdrit ooit. Met Arno Dierickx, Thibo Bastiaens en Xander Catteeuw haalde ik het einde en klokten we een behoorlijke veertiende chrono.” Door drie herexamens – donderdag werkte hij psychologie, het laatste, af – kon Louis Keukeleire de voorbije maand weinig koersen. “Vorige donderdag heb ik de profkermiskoers in Kortemark gereden”, glimlacht hij. “Na vijftig kilometer was het voor mij al voorbij. Logisch, want ik had helemaal geen ritme in de benen. Toch was het tof, want het was de eerste keer dat ik samen met mijn neef aan de start stond. Afgelopen weekeinde reed ik in Luxemburg een Gran Fondo. Ook leuk, maar bij mij blijft het accent op wegwedstrijden liggen”, besluit Louis Keukeleire vastberaden. (HF)