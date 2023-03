Louic Boussemaere rijdt eerste juniorseizoen bij AG2R-Citroën: “Begeleiding is top en bijzonder professioneel”

Louic Boussemaere (16) uit Diksmuide maakte deze winter de overstap naar het juniorenteam van het Franse AG2R-Citroën. Met die keuze wil hij als eerstejaarsjunior het klimwerk verder ontdekken. Hij blijft echter ook bij ons actief.

De afgelopen maanden kreeg Boussemaere de tijd om kennis te maken met de ploeg. De integratie verliep vlot. “Ik heb ondertussen al veel bijgeleerd”, geeft hij aan. “Ik kan rekenen op een topbegeleiding. Op stage kon ik ook iedereen beter leren kennen en je merkt op zulke momenten dat het een hechte groep is.” Het verschil met vroeger is groot. “Het is natuurlijk een nieuwe categorie voor mij, maar ik stel vast dat de ploeg al bijzonder professioneel is. Ik sta ook heel vaak in contact met mijn trainer. Daarnaast kregen we ook al een portie theorie over koerstactiek en andere aspecten binnen het wielrennen.”

Tot nu toe heeft Boussemaere wel nog geen koersen gereden op Franse bodem.

“Ze selecteren op de vorm van de renner. Ik heb dus nog geen specifiek programma, maar ik zal zeker mijn kans krijgen om me daar te ontwikkelen. Ik heb de keuze ook gemaakt omdat ik mij meer als een klimmer zie. De koersen die ze bij AG2R-Citroën in Frankrijk rijden, zullen nauwer aansluiten bij mijn doelen. Ook in de internationale topkoersen zijn ze van de partij.”

Voor een van die topkoersen hoeft hij niet ver te gaan. “Ik ben geselecteerd voor Gent-Wevelgem. Ik sukkelde de laatste tijd wat met ziekte, maar ik heb er vertrouwen in dat ik tegen dan volledig in orde ben.” Boussemaere had te kampen met ijzertekort en zijn bloedwaarden waren niet optimaal. “Gelukkig is er geen onderliggend probleem. Door mijn voeding aan te passen en de nodige vitaminen in te nemen, zou het probleem verholpen moeten zijn. Natuurlijk heeft het mijn voorbereiding wel wat afgeremd.”

Boussemaere heeft nog een tweede trui in zijn kleerkast. “Ik moest ook een Belgische ploeg hebben voor dit seizoen, voornamelijk voor de kermiskoersen en de testtijdritten van Belgian Cycling. Die keuze was snel gemaakt: CT Houtland-Westkust. Ik heb acht jaar voor die ploeg gereden en was er altijd tevreden. We waren er snel uit. Onlangs reed ik voor hen in De Klijte, waar ik twaalfde werd. Dat was wat onverhoopt. Ik had niet gedacht dat ik na mijn ziekte conditioneel al zover stond. Dat geeft vertrouwen.” (LR)