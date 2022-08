Louic Boussemaere is ook in het buitenland op dreef: “Beklimmingen in Spanje zijn mij op het lijf geschreven”

Begin deze maand stond Louic Boussemaere op het podium van de Vuelta al Baja Aragon. De tweedejaarsnieuweling uit Diksmuide is de laatste tijd in uitstekende doen en is dit weekend opnieuw in het buitenland actief. Deze keer probeert hij hoge ogen te gooien in het Duitse Hamburg.

Dat Louic Boussemaere een goed seizoen aan het rijden is, is een understatement. De renner van het Isorex Cycling Team werd onlangs knap derde in het eindklassement van de Vuelta al Baja Aragon. Hij werd onder meer vierde in de proloog en derde in een lastige etappe met aankomst bergop. “Ik heb een schitterende week beleefd”, vertelt Louic. “De beklimmingen in Spanje zijn mij op het lijf geschreven. Daar kan ik het verschil maken, omdat het gewoon veel lastiger is. In België is dat moeilijker. Je kunt het echt niet vergelijken. In de derde etappe moesten we een erg steile slotbeklimming trotseren, maar het was misschien net niet lang genoeg. Ik moest van te ver terugkomen en kwam uiteindelijk als derde over de streep. Ik ben echt enorm tevreden met het niveau dat ik haal. Volgens mij is dit alleen maar positief voor de toekomst. In de proloog heb ik mezelf verbaasd. Ik had vooraf nooit durven dromen van een vierde plaats en zeker niet als je weet dat er 197 renners van het startpodium rolden. Het was twee kilometer alles geven, normaal niet mijn specialiteit.”

Het was niet het eerste buitenlandse avontuur van Louic. De Diksmuidenaar was dus niet aan zijn proefstuk toe. “Het was de vierde keer dat ik in het buitenland actief was”, weet hij. “Ik rijd meestal wel liever in het buitenland, omdat er zwaardere beklimmingen te vinden zijn. Maar bijvoorbeeld in Denemarken voelde ik me niet lekker in mijn vel. Het was voortdurend draaien en keren. Enkel de laatste etappe heb ik me kunnen tonen.”

Hamburg

“Als ik in het buitenland een wedstrijd afwerk, zorg ik dat ik een dag voordien ter plekke ben. In Spanje waren we wel iets vroeger aanwezig, omdat we ons moesten aanpassen aan de extreme hitte. Vijf dagen op voorhand checkten we in.”

Het buitenlandse avontuur van Louic zit er nog niet op. “Dit weekend probeer ik in Hamburg een goed resultaat uit de brand te slepen. Blijkbaar is het een parcours waar ik uitstekend tot mijn recht zal komen. Ik ben benieuwd. Ik weet nog niet hoe de omloop eruitziet, omdat ik het parcours niet verkend heb. De ploeg zal ons wel van informatie voorzien. In België weet ik zo goed als iedere steen liggen. In het buitenland is dat natuurlijk anders.”