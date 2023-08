Louic Boussemaere actief op weg én veld: “Deze winter wil ik graag opnieuw gaan crossen”

Louic Boussemaere (16) rijdt nog vijf wedstrijden. Eind augustus zal hij in het Italiaanse Vertova twee eendagskoersen afwerken, van 8 tot 10 september de Zwitserse driedaagse GP Rüebliland. Deze winter gaat hij weer crossen.

De eerstejaarsjunior uit Diksmuide zette eind vorig jaar de stap naar de jeugdploeg van AG2R Citroën. “Het is een leerrijk seizoen geweest”, beaamt Boussemaere. “Op het vlak van trainingen vooral, maar ook inzake voeding. Zo heb ik geleerd wanneer ik welk gelletje moet eten, wat ik voor en na een koers moet eten, enzovoort. In het begin heb ik de overstap wel wat onderschat. Het gaat er bij de junioren veel ernstiger en professioneler aan toe.”

Topbenen

Met een negende plaats in de Alpenklassieker scoorde Boussemaere begin juni knap. “Daar had ik goeie benen, zonder kapot achterwiel had ik er misschien nog een beter resultaat gehaald”, blikt hij terug. “Twee weken geleden had ik in de Watersley Junior Challenge weer topbenen. In de slotrit kreeg ik op acht kilometer van de finish af te rekenen met een lekke band. Podium zat erin.” Trofeo Comune di Vertova op zaterdag 26 augustus en de dag nadien de Trofeo Emilio Paganessi worden Boussemaeres volgende UCI-wedstrijden. “Nadien doe ik enkel nog Rüebliland”, gaat hij verder. “Mijn wegseizoen eindigt met die driedaagse in Zwitserland. Want daarna ga ik crossen.”

Crossen

Verrassende wending in de carrière van de jonge kerel. “Vijf jaar geleden”, verduidelijkt Boussemaere. “Tijdens de ploegstage in Spanje in februari liet ik in de tuin van het hotel mijn veldritskills zien. In mijn ploeg zitten enkele crossers. Zoals wereldkampioen Léo Bisiaux, Paul Seixas en Aubin Sparfel. Zij motiveerden me om toch weer te gaan crossen. Ik ga dat doen in het shirt van Houtland-Westkust, en met de ambitie om te presteren.” (HF)