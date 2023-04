Lotte Popelier wil het einde halen van Luik-Bastenaken-Luik

Lotte Popelier (21) begon goed aan het seizoen. Ze won de beloftenkoers in Beernem en bolde in Ooike bij de elite als vierde over de streep. Daarna had ze af te rekenen met een virale infectie. Ze hoopt van dat probleem af te zijn. “Ook al haalde ik de finish niet, in Amstel Gold Race voelde ik me beter dan de twee weken voordien”, benadrukt de renster van het continentale Duolar-Chevalmeire. “Mijn bloedwaarden waren niet goed. Met medicatie en een vitaminebooster heb ik dat proberen bij te werken. In de Amstel zijn er bij manier van spreken 10.000 vluchtheuvels. Bij één ervan ging het mis en kwam ik ten val. Mijn beide knieën liepen averij op, maar het lijkt best mee te vallen.”

Dus reed Popelier woensdag de Waalse Pijl en komt ze zondag aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. “Zondag hoop ik zo ver mogelijk te geraken”, blikt de diëtiste-in-spe vooruit. “Luik-Bastenaken-Luik staat nog een niveautje hoger dan de Waalse Pijl. Neen, Leiedal Koerse op 29 april rijd ik niet. Ik focus op de Ronde van Bretagne die van 9 tot 13 mei wordt gereden. Die rittenkoers reed ik vorig seizoen ook. Ik haalde de finish, maar hoop dit keer betere uitslagen te rijden.” Popelier haalde in Dwars door Vlaanderen en Brabantse Pijl de finish niet. Zonder val in Amstel Gold Race had ze de indruk de finish te bereiken. Ze blijft koers combineren met studies.

“Ik ga het koersen proberen te combineren met een job, maar via een Nederlandse cursus zal ik me verder volmaken inzake sportvoeding”, gaat de jonge renster verder. “Voor mij is het beter naast de koers nog iets anders om handen te hebben. Uiteraard droomt iedereen ervan om professioneel wielrenner te worden. Op mentaal vlak lijkt me dat heel erg moeilijk. Vandaar dat ik zoek om iets te doen naast de koers.” (HF)