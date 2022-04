Lotte Popelier is klaar voor de Waalse klassiekers: “Ik hoop ooit de Tour te rijden”

Lotte Popelier (20) maakt zich op voor de Waalse klassiekers. Woensdag rijdt de meid uit Ruddervoorde de Waalse Pijl, vier dagen later Luik-Bastenaken-Luik. Met als doel de finish van beide World Tourproeven te halen.

De Ronde van Vlaanderen was Popeliers vuurdoop in de World Tour. Dit debuut ging niet onopgemerkt voorbij want de studente dieetkunde liet zich in een tegenaanval op vier vroege vluchters zien. “Een vlucht halen was het opzet”, verduidelijkte de renster van Bingoal Casino-Chevalmeire-Doltcini. “Met ploegmakker Naomi De Roeck kon ik uit het peloton wegrijden.”

“Even later pikte Katrijn De Clercq aan. We knapten alle drie het nodige kopwerk op. Twee achtervolgers beenden ons bij. Daarna kwam de groep terug. In de finale vlogen ze de hellingen op. Toen ging het te hard. Ik deed wat de ploegleiding voor de start had gevraagd. Alleen jammer dat ik de finish niet haalde.”

Beetje stijf

Uiteraard was ook dat een doel. Met de Amstel Gold Race mocht Popelier zondag haar tweede World Tourkoers rijden. Door een val werd ze vroegtijdig uitgeschakeld. “Een beetje stijf, de averij valt mee”, ging de derdejaarsbelofte verder. “Dit seizoen kon ik al hele mooie wedstrijden rijden, maar ik bouwde ook voldoende rust in om zo fris mogelijk naar de Ardennenklassiekers en de Bretagne Ladies Tour te gaan.

In die wedstrijden wil ik de finish halen. In de Amstel Gold Race heb ik gemerkt dat er totaal anders gekoerst wordt dan in Vlaanderen. Want ze vlogen er van bij de start stevig in. Eigenlijk werk ik op lange termijn. Mijn grootste droom is ooit aan de start staan van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Onze ploeg kreeg geen startrecht voor de Tour 2022, maar we mogen half juni wel naar de Mont Ventoux.”

