Lotte Baele na valse start op puntenjacht in buitenland

Haar eerste etappe in de zoektocht naar UCI-punten mislukte. In het Zwitserse Illnau werd Lotte Baele (20) twaalfde. Enkel de top tien pakt punten. Komend weekeinde trekt ze opnieuw naar Mettmenstetten.

De rensters van De Ceuster-Bonache, het crossteam van Baele, schuimen de buitenlandse veldritten af om UCI-punten te sprokkelen. Ze blijven uit elkaars vaarwater. Alicia Franck trok afgelopen weekeinde naar Zweden en won. Laura Verdonschot en Suzanne Verhoeven verplaatsen zich komend weekeinde naar Spanje. Lotte Baele kiest voor Zwitserse uitstappen. “Vrijdagavond vertrokken, overnacht in Luxemburg, zaterdag de rest van het traject afgehaspeld”, vertelt ze. “Na de cross kwamen we in één ruk naar huis. In de nacht van zondag op maandag was ik rond half twee thuis. Ik heb kunnen uitslapen, want maandag had ik pas na de middag les.”

Inzinking

De Adegemse spreidt haar hogeschoolstudies ergotherapie in functie van het veldrijden. Ze hoopte in Illnau zeven of acht punten te sprokkelen. “Vijfde, zesde of zevende, dat stak erin”, blikt Baele terug. “Nochtans was ik bij de start wat in paniek. Ik had verwacht op de tweede rij te mogen vertrekken, maar werd als een van de laatsten afgeroepen. Toch stak ik goed van wal en zat ik snel bij de eerste vijf. De eerste drie ronden verliepen goed. Tot ik de man met de hamer tegenkwam.” De bronzen medaillewinnares van het BK veldrijden U23 viel ver terug, vond in de finale haar tweede adem terug en werd op veertig tellen van het laatste UCI-punt twaalfde. “Zo’n klop van de hamer tijdens een cross is mij in het seizoenbegin niet onbekend”, beweert Baele. “Ik heb altijd een paar crossen nodig. Na twee, drie wedstrijden komt dat goed.” De jonge renster zag ook positieve elementen. “Drie ronden draaide ik mee op topniveau: dat kon ik vorige winter niet”, besluit ze. “Na de cross bekeken we of het de moeite is de verplaatsing naar Mettmenstetten te doen. We gaan toch. Het deelnemersveld oogt globaal iets minder dan in Illnau.” (HF)