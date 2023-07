Lichtgewicht Elias Roose houdt meer van het klimwerk: “Selectie voor Ardense Triptiek grote doel”

Elias Roose moet het hebben van wedstrijden waar een beetje geklommen wordt. De tweedejaarsnieuweling is 1m70 groot en weegt 48,5 kilo. Als er gespurt wordt, komt hij tekort, gaat het bergop haalt hij wel eens top tien.

Papa Andy Roose koerste ook en fietst nog altijd recreatief. Dus kon het bijna niet anders dat Elias op een bepaald moment voetbal bij Dosko Beveren ruilde voor koersen bij CT Luc Wallays-JRR.

“Bij de 12-jarigen proefde ik van het wielrennen met een vakantievergunning, een jaar later ruilde ik mijn individuele trui voor die van Jonge Renners Roeselare”, herinnert hij zich nog goed. “Ik moet toegeven dat het bij de aspiranten nooit goed ging. Pas bij de overstap naar de nieuwelingen begon het beter te lopen.”

Vogezen

Dit seizoen werd de 16-jarige renner achtste in Deux-Acren en negende in Slypskapelle. Begin vorige week waagde hij zich aan de eerste klimkoers van het seizoen. In Herbeumont bolde hij na materiaalpech als 54ste over de aankomstlijn. “Tot vijftien kilometer van het einde ging het goed”, blikt Roose terug. “Bij het schakelen liep mijn ketting plots af en heb ik wat moeten prutsen om die op de juiste plaats te krijgen. Waardoor ik mijn plek in het peloton verloor. Jammer. Ik hoop dat provinciaal coach Patrick Huyghe mij wil selecteren voor de klimkoers van 10 augustus in Couvin.”

Om wat extra klimritme te krijgen traint Elias Roose dezer dagen in de Vogezen. Met z’n papa fietst hij onder meer naar La Planche des Belles Filles. “Ik hoop dat ik ploegleider Gerdi D’Hondt kan overtuigen mij te selecteren voor de Ardense Triptiek van 24 tot 27 augustus, dat is deze zomer nog mijn groot doel”, beweert Roose. “Neen, interclubs met mijn ploeg heb ik dit seizoen nog niet gereden. Het Vlaams kampioenschap in Elverdinge deed ik wel, maar dat parcours lag me helemaal niet. Het was een bijzonder hectische wedstrijd over veel smalle landbouwwegen.”

Bergprijs

Niet meteen het ding van het lichtgewicht uit Beveren die na de vakantie aan het VMS het vijfde jaar wetenschappen-moderne talen aanvangt. “In de jaren dat ik koers heb ik nog niets gewonnen”, geeft Roose toe. “Behalve het bergklassement van de kermiskoers in Geluveld half april. Voor de start zat die bergprijs niet in mijn gedachten, maar toen ik bij de eerste doortocht op de klim tweede werd, ben ik toch voor dat nevenklassement gegaan.”

(HF)