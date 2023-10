Léon Rondelez (11) bedwingt Tourcol

Onder de deskundige vleugels van zijn vader Björn Rondelez (47), afkomstig van Gistel, maakt Léon Rondelez (11) al enkele jaren kennis met de wielersport. De jonge Koekelarenaar geniet vooral van uitdagende omlopen op de mountainbike en op de crossfiets.

“Ik ben met fietsen begonnen omdat papa het deed en omdat ik het zelf leuk vond”, vertelt Léon. De renner van Cycling Team Houtland-Westkust proefde in zijn prille carrière al van heel wat disciplines. “Ik heb eventjes BMX gedaan en ook één keer op de weg gekoerst, maar dat vond ik niet zo leuk. Cross is wel leuk en mountainbiken is nog leuker, want het is meer uitdagend qua parcours.”

Parcours

Die mooie, maar lastige omlopen worden zorgvuldig geselecteerd door zijn papa, zelf nog steeds actief bij de masters. Zo trekken ze vaak naar een reeks veldritten in Wallonië. “Daar zitten echt mooie wedstrijden tussen”, verklaart een fiere papa. “Zoals dit weekend in Orp-le-Grand, een soort Waalse versie van Overijse of Gavere. Léon haalde trouwens een mooie zevende plaats. Ik probeer voor afwisseling qua parcours te zorgen. Modder, vlak, klimmen: alles komt aan bod.”

Tijdens de zomervakantie proefde de kersverse aspirant ook al van wat klimwerk in de Franse Auvergne. Met de Col de la Croix Saint Robert bedwong hij er zelfs zijn eerste heuse Tourcol. “Klimmetjes doe ik het liefst en kan ik ook goed, vooral lange klimmen. Technische parcours en zand zijn ook iets voor mij, maar mijn snelheid en mijn sprint kunnen wel nog beter worden.”

Prestaties

Het plezier staat uiteraard centraal bij de jonge Koekelarenaar, maar een mooie uitslag is altijd mooi meegenomen. Léon moet alvast niet lang nadenken als we naar zijn beste prestatie polsen. “Dat was zeker het West-Vlaams kampioenschap mountainbike in Oostende. Ik haalde daar deze zomer de tweede plaats. Op het parcours van mijn papa, dat klopt.” (lacht) (AC)