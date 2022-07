Legolas Ramoudt maakt progressie als wegrenner: “Voorlopig blijft de cross nog belangrijkst voor mij”

Tweedejaarsnieuweling Legolas Ramoudt richt zich vooral op het veldrijden, maar is dit seizoen ook aan een prima wegcampagne bezig. De 16-jarige Middelkerkenaar sprintte zich in Kuurne naar een zevende plaats. “Mijn sprint is altijd goed geweest.”

Eind juni veroverde Legolas Ramoudt in Kuurne zijn eerste top tien-plaats als wegrenner. “Bij de aspiranten was dat wel al eens gebeurd, maar dit was de eerste keer als nieuweling. Vorig jaar moest ik nog elke koers lossen. Ik moet wel zeggen dat ik er nu een beetje meer voor doe. Zo volg ik nu een dieet op maat.” Na een gesloten wedstrijd kon de Middelkerkenaar in Kuurne zijn sterkste wapen uitspelen.

“Er waren wel aanvallen, maar niemand reed weg. Op een drietal ronden voor de aankomst wist ik dat het een sprint zou worden. In de laatste bocht zat ik achtste, maar de renner voor me zette niet goed aan. Daardoor viel er een gaatje.”

“Ik geraakte enkel nog tot op het wiel van de vijfde en de zesde. Misschien zat er dus nog iets meer in.” De renner van Cyclocross Team MJ Wood was vrij recent nog een maand buiten strijd door een typische wielrennersblessure: een abces op het zitvlak. “Ik moest een spoedoperatie ondergaan. Nu heb ik er gelukkig vrijwel geen last meer van.”

PK gemist

Door de dringende operatie miste Ramoudt het provinciaal kampioenschap in Adinkerke. “Het gebeurde een week voor het PK. Dat was wel jammer, want er stonden in de top tien toch wel wat mannen die ik in een pelotonsprint kan kloppen.”

Afgelopen zaterdag zette de jonge Middelkerkenaar in Herzele een punt achter zijn wegseizoen. “Het was lastig, met veel klimmen. Niet echt mijn parcours dus, maar ik heb toch nog drie keer aangevallen in de laatste ronde. Ik werd pas op twee kilometer van de streep gegrepen.”

Na twee weken rust volgt onmiddellijk de voorbereiding op de nieuwe veldritwinter. “Met de ploeg gaan we tien dagen op stage naar de Ardennen. Misschien ga ik daarna nog naar de Mont Ventoux, maar dat zal een beetje afhangen van het werk van papa.”

“Vanaf september wil in de cross zo goed mogelijke uitslagen rijden. Bij de juniores is het natuurlijk weer een stapje hoger. Ik zal dus proberen zoveel mogelijk ervaring op te doen. Voorlopig blijft de cross het belangrijkste, maar we gaan volgend jaar wel kijken welke evolutie ik maak op de weg.”

