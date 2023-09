Laurens Plancke maakt overstap naar Dovy Keukens-FCC: “Meteen goed gevoel”

Laurens Plancke (EFC-L&R-Van Mossel) kiest bij de overstap van junioren naar beloften voor het clubteam Dovy Keukens-FCC. De boomlange kerel plant deze maand nog vier koersdagen en gaat dan in wielerwinterslaap.

“Andere opties voor volgend seizoen had ik niet”, geeft Laurens Plancke toe. “Bij het gesprek met Jochen Deweer en Peter De Maere had ik meteen een goed gevoel. Zij deden het programma en de ambities van de ploeg uit de doeken. Dat sprak me aan. Normaal rijden ze de Beker van België. Ze azen op enkele wildcards in grotere wedstrijden. Als eerstejaarsbelofte zou het leuk zijn daar al eens van te mogen proeven.”

Na het clubkampioenschap in Deerlijk won Plancke de regionale koersen in Oostkamp en Edewalle. Recent liet de 18-jarige renner zich opmerken tijdens Route des Géants, de internationale juniorenwedstrijd in het Heuvelland.

“Ik ging met de betere renners over de Kemmel”, blikt Plancke terug. “De derde keer raakte ik onder meer met ploegmaat Gaetan Warniers voorop. Twintig kilometer van de streep werden we ingerekend. Ploegmaat Arne Desimpelaere kon in Ieper nog derde worden. Arne hield zich in de loop van de koers rustig en glipte in de finale mee in de beslissende vlucht met vier. Mijn prestatie was heel goed, maar een uitslag haalde ik niet.”

Keizer der Junioren

Zaterdag trekt Plancke naar Torhout-Wijnendale. Op 16 en 17 september doet hij de tweedaagse Keizer der Junioren. Tijdens de openingsetappe Pittem-Pittem trekt de karavaan naar de Vlaamse Ardennen (Tiegem-, Oude Kwaremont, Kalkhove-, Pater- en opnieuw Tiegemberg).

“In die eerste rit hoop ik te presteren zoals in Route des Géants”, blikt Plancke vooruit. “Die etappe wil ik in de top twintig afsluiten. Om zondagvoormiddag zonder veel tijdsverlies in Wulpen de individuele tijdrit af te werken. De Memorial Igor Decraene sloot ik als tiende af. De negen renners voor mij gaan allemaal naar opleidingsploegen van grotere teams. Daar ben ik best content mee. Na de Keizer rijd ik nog één kermiskoers. Eind september ga ik de winter in. Want ik voel dat mijn energietank leeg geraakt.” (HF)