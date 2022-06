Laurens Plancke is WestSprinter van de week: “Enorm tevreden over mijn seizoen”

Laurens Plancke is de laatste tijd uitstekend op dreef. Zowel in Sinaai-Waas als in Moorslede kwam de junior van CT Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare als eerste over de streep.

1. Ben jij de verdiende WestSprinter van de week?

“Het is leuk om die erkenning te krijgen. Met twee overwinningen op zak ben ik enorm tevreden over mijn seizoen tot nog toe.”

2. Wie zal volgens jou dit seizoen WestSprint winnen?

“Jasper Dekien. Hij is een echte allrounder die ook snel aan de meet is. Als eerstejaars mik ik op een topvijftienplaats.”

3. Met welke (wieler)dame zou je wel eens op date willen gaan?

“Lotte Kopecky. Ik kan nog veel leren van haar, want ik moet nog werken aan mijn explosiviteit.”