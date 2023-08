Laurens Plancke aan de start van Limburgse Pijl: “Tevreden over mijn regelmaat”

Nadat hij woensdag in Dadizele een thuiswedstrijd afwerkte, komt Laurens Plancke (18) zondag in Tongeren aan de start van de Limburgse Pijl. Deze nieuwe junioreninterclub gaat over vijftien hellingen en twee kasseistroken.

Clubkampioen bij EFC-L&R-Van Mossel, plus eind juni een zege in Oostkamp, daarnaast een pak toptiennoteringen. Het hoeft niet te verwonderen dat Laurens Plancke zich netjes in de top tien van WestSprint handhaaft. “Ben redelijk content met hoe het tot nog toe liep”, geeft de tweedejaarsjunior toe. “Veertiende in een natte en koude Gent-Wevelgem vind ik ook een mooi resultaat. Even voordien had ik in de finale van Nokere Koerse uitzicht op een plaats bij de eerste tien, maar door een val vijfhonderd meter van de streep glipte die uitslag me door de vingers.”

Deze zomer lijkt hij nergens buiten de top tien te vallen. Behalve in Menen-Kemmel-Menen. “Daar koos ik voor veiligheid in plaats van mij door de laatste bocht te gooien”, verduidelijkt de boomlange kerel. “Ben heel tevreden over mijn grote regelmaat. Ook tegen de klok zette ik een stap voorwaarts. Vroeger reed ik nooit een tijdrit. Ik schafte mij een tijdritfiets aan. Dat viel goed mee.”

Route des Géants

Wat niet wil zeggen dat z’n honger gestild is. In de twee resterende maanden van het seizoen staan nog een paar interessante wedstrijden op de kalender. Zoals onder meer de eerste Limburgse Pijl zondag. Deze interclub gaat tweemaal over de Hallembaye, een helling uit de vroegere Amstel Gold Race.

“In de finale zijn er ook nog twee kasseistroken”, weet Plancke. “Denk dat het een koers is die me moet liggen. Voor de wedstrijden die nadien komen, moeten de selecties nog worden gemaakt. Ik hoop dat ik zondag 27 augustus in Ieper La Route des Géants mag rijden, een UCI-koers op m’n trainingswegen. Op 7 en 8 oktober wil ik ook wel eens La Philippe Gilbert proberen.” (HF)