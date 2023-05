Lars Van Ryckeghem revalideert na derde operatie

Al kan hij nog altijd niet trainen, derdejaarsbelofte Lars Van Ryckeghem blijft hoopvol voor de toekomst. Wat de ene dag beter lukt dan de andere. Al zijn hoop rust op de Gentse professoren Luc Vanden Bossche en Jan Victor.

Van Ryckeghem (20) onderging half februari een derde operatieve ingreep. Al van zijn periode bij de junioren sukkelt hij met snelle verzuring in het linkerbeen. In oktober 2021 werd een vernauwde liesslagader behandeld, in april 2022 werd het vlies rond een spier in het linkerbeen groter gemaakt. Twee ingrepen die niet het gewenste resultaat opleverden. Begin dit jaar kreeg Van Ryckeghem bij de professoren Vanden Bossche (dokter Anderlecht) en Victor het gevoel dat ze hem weer de renner van vroeger willen maken. “Half februari werd een dikke laag littekenweefsel in mijn linkerbovenbeen weggenomen. Vermoedelijk was dat er na de tweede operatie gekomen, maar dat durven de professoren niet met zekerheid bevestigen. Ze maakten een snee van 13 tot 14 centimeter. We zijn drie maanden verder. Ik ben nog altijd aan het revalideren. Vorige week kreeg ik een inspuiting, op 1 juni moet ik om een tweede. Daarna wordt het wachten. Ik ga vaak op controle. Bij deze dokters voel ik dat ze er echt mee bezig zijn en dat ze tot een oplossing willen komen. Dat doet deugd.”

Bij andere dokters kreeg hij vaak het advies zijn wielerdromen definitief op te bergen. Voor hij bij de Gentse professoren terecht kon werkte Van Ryckeghem een gedeeltelijke voorbereiding af. Als hij straks de trainingen mag hervatten zal hij opnieuw van nul moeten beginnen. Of hij het shirt van CC Chevigny dit seizoen in competitie nog zal laten zien is niet duidelijk.

“Met koersen hou ik dit seizoen geen rekening meer”, beweert de gewezen belofte van Lotto-Soudal. “Dit moet eerst helemaal opgelost zijn. Sedert de ingreep van half februari heb ik nog niet gefietst. Ik heb wel nog altijd honger. Al zijn er wel eens momenten dat ik aan opgeven denk.” (HF)