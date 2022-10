Lars Van Ryckeghem blijft afzien en moet op zoek naar team

Na twee operaties is het probleem met de snelle verzuring in z’n linkerbeen nog altijd niet opgelost. Toch geeft Lars Van Ryckeghem (20) de moed niet op. Na twee jaar Lotto-Soudal U23 moet hij op zoek naar een ander team.

Vorige week werkte de tweedejaarsbelofte de Tour de l’Isard af. Met Ramses Debruyne leek Lotto-Soudal U23 op weg naar een goed eindklassement tot hij plots door de wedstrijdjury uit koers werd gezet. “Een vreemde beslissing”, zucht Van Ryckeghem. “Door een mechanisch defect moest Ramses van fiets wisselen. De ploegleider was naar voor gereden om hem op de top van een klim een andere fiets te geven. Maar blijkbaar dacht de wedstrijdcommissaris dat hij een fiets nam van een verzorger of een supporter, niet van de ploegleider.”

De beslissing was echter onherroepelijk zodat Lotto-Soudal haar best gerangschikte pion kwijtspeelde. Van Ryckeghem haalde wel het einde van deze vijfdaagse en werd in het algemeen klassement 75ste. “Ik ben ziek teruggekeerd. Neus en keel zitten dicht. Ik was van plan zaterdag in Rekkem mijn seizoen af te sluiten, maar dan zal ik me toch beter moeten voelen dan begin deze week.”

Nieuw onderzoek

Intussen raakt ook de miserie met z’n linkerbeen niet opgelost. In oktober van vorig jaar onderging hij een ingreep aan een vernauwde slagader. Zonder beterschap. In april werd een vlies rond een spier in z’n linkerbovenbil groter gemaakt. Maar ook die ingreep bracht geen soelaas. “Nu wordt gedacht dat de psoasspier een ader knelt, maar het blijft onduidelijk”, aldus Van Ryckeghem. “Het wordt alweer geen normale winter, vrees ik. Ik moet extra onderzoeken ondergaan. Iets voor na het seizoen. Naar een andere ploeg heb ik nog niet deftig gezocht. Ook dat is iets wat ik plan tijdens de maand zonder fiets.”