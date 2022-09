Lars Van Coppenolle won dit seizoen al tien keer: “Elke dag koersen, maar ook genieten”

Lars Van Coppenolle (25) is aan een fantastisch seizoen bezig. Hij zit al aan tien overwinningen. Van Coppenolle eindigde ook zeven maal tweede. Deze week koerst de pion van het Trisport Pharma Cycling Team bijna elke dag.

“Om een rittenkoers na te bootsen en uit te vissen of ik daarvan beter word”, verduidelijkt Van Coppenolle. “Half juli ging het wat minder, intussen loopt het opnieuw goed. Inderdaad, in een week tijd werd ik drie keer tweede. In Kortemark dacht ik dat mijn Australische vluchtgezel (Tristan Saunders, red.) nerveus zou worden omdat de achtervolgers dicht kwamen. Maar ik denk dat hij dit niet eens door had. In Zonnebeke maakten Wesley Van Dyck en ik er een erezaak van om te blijven doorgaan. Zondag in Kruiskerke raakte ik met Mathias Vanoverberghe voorop. Ook daar koos ik ervoor om, gezien de groep niet ver zat, door te gaan.”

En dus een uitslag te rijden. Eind vorig jaar zette Van Coppenolle een stapje terug en werd hij elite 3-renner. Begin dit jaar reed hij enkele koersen bij de nevenbonden. Hij koos snel voor wedstrijden onder de vlag van Cycling Vlaanderen. En maakte enkele koersen af in de sprint.

“Een echte verklaring voor de progressie die ik dit seizoen maakte heb ik niet. Ik weeg acht kilogram meer dan vroeger, waardoor ik misschien meer reserves heb. Na een onderbreking ben ik vier jaar aan het koersen en werd ik elk seizoen beter. Ik zat meer in de fitness. Al die zaken dragen bij tot de progressie die ik maakte. Toch geniet ik ook van het leven. Af en toe ga ik uit en hou ik er geen rekening mee dat ik wielrenner ben.”