Lara Defour hoopt op Wereldbekerselectie: “Het juiste evenwicht vinden”

De Poldercross in Kruibeke is zondag de eerste internationale veldrit in ons land. Lara Defour trekt naar het parcours waarop in 2019 om de nationale titels werd gestreden. Afgelopen weekend ging ze in Duitsland aan de slag.

Zowel in Lützelbach als Bensheim probeerde de 24-jarige renster van Multum Accountants CT UCI-punten te sprokkelen. Wat niet lukte. “In Lützelbach kende ik een slechte start”, zucht Defour. “Op het tweede bergje gleed ik weg en belandde ik in het decor. Na een lange achtervolging werd ik 24ste. De dag nadien was ik wat stijf. In Bensheim was het een snel parcours, minder mijn ding. Ik eindigde 18de. Beide veldritten waren vrij sterk bezet. Zondag doe ik Kruibeke, de week nadien trek ik naar het Franse Boulzicourt, op 1 oktober doe ik de Berencross in Meulebeke, het weekend nadien weer naar het buitenland. Naar Zweden of Spanje.”

Dat moet Lara Defour nog uitvissen. Ze is iets meer dan een jaar halftijds aan de slag als zelfstandig kinesiste in een groepspraktijk in Beitem. “Het juiste evenwicht vinden tussen werken, trainen en rusten is niet eenvoudig. Mijn wegcampagne was niet goed, niet slecht. Op het Belgisch kampioenschap in Middelkerke kwam ik ten val en liep ik een hersenschudding op, waar ik enige tijd mee sukkelde. Ik denk dat ik het volgend jaar anders aanpak. Minder op de weg koersen, meer mountainbiken. Mijn overeenkomst bij Multum loopt op 31 december af. Bij die ploeg mag ik mijn ding doen, maar ben ik als veldrijder de vreemde eend in de bijt.” Wat betekent dat Defour vanaf 1 januari 2023 bij een crossploeg zal rijden. Deze winter heeft ze één duidelijk doel. “Ik hoop een Wereldbeker te mogen rijden. In eigen land zijn er vier manches. Wellicht mag daar telkens een tweede Belgische selectie starten. Daar wil ik eens van proeven. Niet in het minst omdat in Wereldbekers geschift veel UCI-punten te verdienen vallen. Zelfs met een 50ste plaats.”