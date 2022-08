Lani Wittevrongel focust dit najaar op de weg: “In functie van 2023”

Tweedejaarsjuniore Lani Wittevrongel (18) werkt dit weekend een Spaanse tweedaagse om de Nations Cup af: de Bizkaikoloreak in Abadino (27/8) en Iurreta (28/8), twee gemeenten in het Baskenland.

Enkele weken geleden werd ze in het Portugese Anadia Europees kampioene in de scratch. In Tel Aviv worden deze week de pistewereldkampioenschappen voor meisjes junioren gehouden. Wittevrongel ging niet mee. Een bewuste keuze, maar een hele moeilijke beslissing.

“Ik moest kiezen: alles op de piste zetten en de competitie op de weg naar het achterplan duwen, of me focussen op de laatste maanden van het wegseizoen”, verduidelijkt Wittevrongel. “Ik heb daar lang over nagedacht. Het is niet zeker dat het WK scratch op dezelfde manier verloopt als het EK. Ze kennen me nu van het EK. Bovendien komen er op een WK ook sterke meisjes uit China, Australië en Nieuw-Zeeland bij. En mijn omnium op het EK was niet super.”

Cols, lastig

“Volgend jaar moet ik over naar de elites. Dat wordt een hele grote stap. Vandaar dat ik dit najaar het accent leg op een wegprogramma. Om ervaring op te doen in grotere wegwedstrijden. Zoals die Nations Cup in Spanje dit weekeinde en de Watersley Ladies Challenge, van 9 tot 11 september, een driedaagse van de Nations Cup in Nederland. Die Spaanse Nations Cup ziet er heel lastig uit, misschien niet meteen iets voor mij. De Watersley Challenge past meer bij mijn profiel. Ook daar is het niet volledig vlak, maar er zijn geen cols zoals in Spanje. En tussendoor trek ik ook naar Bordeaux met mijn ploeg. Ten behoeve van een sponsor willen ze mij als Europees kampioene scratch er daar graag bij. ”