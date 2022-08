Laerke Expeels: “Verwacht iets van het pisteseizoen”

Tweedejaarsnieuwelinge Laerke Expeels (16) heeft vorig weekend de competitie hervat. In Otegem viel ze net naast het PK-podium, in Erwetegem sprintte ze vijfde en was ze derde U17-renster.

“Enkel over mijn spurt in Otegem was ik niet tevreden”, blikt Expeels terug. “Voor het overige ging het redelijk goed. In Otegem raakten we snel met negen nieuwelingen voorop. De junioren kwamen nooit tot bij ons. Enkele meisjes vielen af, zodat we met zes naar de streep gingen. Ik werd zesde en vierde West-Vlaamse. De dag nadien in Erwetegem was het lastig. Auke De Buysser trok meteen fel door, waardoor we met vijftien voorop kwamen. Vier junioren konden ons bijbenen. In de sprint werd ik vijfde en derde nieuwelinge.” Naarmate de koers in Erwetegem vorderde, voelde Expeels zich beter en beter.

Voor de medailles

Zaterdag rijdt de Topsportschoolstudente in Hulste, de dag erna wellicht in Merksplas. “Uiteraard zou ik dit seizoen graag nog een koers winnen”, zegt de renster van Houtland-Westkust. “Met mijn trainer moet ik nog overleggen hoelang ik op de weg doorga. Want ik wil iets maken van het pisteseizoen. Door een val in een van de eerste meetings was ik vorige winter snel uitgeschakeld en heb ik de kampioenschappen moeten overslaan. Deze winter wil ik meedoen voor de medailles op de BK’s.”

Expeels, in het begin van dit wegseizoen even aan de kant door een barst in de pols na een val in Boezinge, moet de komende dagen of weken nog een knoop doorhakken. Ze heeft enkele voorstellen van andere teams op zak. “Moeilijke beslissing”, zucht ze. “Bij Houtland-Westkust kan ik relaxed koersen. Bij andere clubs zal er wellicht wat druk worden gelegd.”