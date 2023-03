Laatstejaarbelofte Jelle Vermoote (21) toonde zich in Brussel-Opwijk: “In 2024 wil ik mijn kinderdroom waarmaken”

Jelle Vermoote rijdt dit jaar voor het continentale Circus-ReUz-Technord, het development team van Intermarché-Circus-Wanty. Na twee Spaanse profkoersen reed hij vorig weekend in Brussel-Opwijk en volgt zondag een kermiskoers. Alles staat in het teken van één doel: prof worden in 2024.

Ploegmaat Roel van Sintmaartensdijk (Circus-ReUz-Technord) won zondag Brussel-Opwijk. Axel Huens, nog een ploegmaat, eindigde tweede. Ook Jelle Vermoote fietste niet anoniem rond in deze koers die deel uitmaakt van de U23 Road Series. Hij reed in Brussel-Opwijk 140 kilometer in de aanval en won de tussensprints wat de rushestrui opleverde voor de 21-jarige Pervijzenaar. “Het was een pittige onderneming, want ik had met Michiel Nuytten, Jelle Harteel, Roy Hoogendoorn en Bram Leerkes initieel slechts vier kompanen mee voorop”, doet Jelle het relaas. “Bovendien speelde de felle wind een rol. Op 3 kilometer van de meet werden we uiteindelijk gegrepen. Ik bolde uiteindelijk als 59ste over de meet op meer dan twee minuten, maar het is goed dat ik me in de kijker kon fietsen.”

Jelle heeft er naar eigen zeggen een goeie winter op zitten en nam deel aan enkele crossen. Brussel-Opwijk was zijn eerste koers op Belgische bodem, nadat hij al deelnam aan twee Spaanse profkoersen. “Als renner van het ontwikkelingsteam van Intermarché-Circus-Wanty kan ik ingezet worden in de profkoersen die niet WorldTour zijn. Het was een heel leerrijke ervaring dat ik mocht proeven van het grote werk in Jaen en Murcia. In beide koersen haalde de ploeg toptienplaatsen met Vliegen, Rota en Zimmermann. Ik kon er mijn werk doen en het smaakt zeker naar meer. In Murcia – waar Ben Turner won – zat ik op een gegeven moment zelfs in de eerste waaier van 18 man.”

Grote doel

Komend weekend volgt een kermiskoers Sint-Maria-Lierde. Op 12 maart verschijnt de laatstejaarsbelofte aan de start van de Dorpenomloop in Rucphen. “Ook de Youngster Coast Challenge, die vorig jaar door mijn geboortedorp passeerde, Gent-Wevelgem U23, Paris Roubaix U23 en de Ronde van Bretagne staan al aangekruist. Alles staat in teken van mijn grote doel: prof worden in 2024. Dan zou een kinderdroom werkelijkheid worden. De koersgenen zitten duidelijk in de familie, want mijn vader en peter hebben eveneens een verleden als coureur.”